Пока муж готовится к бою: жена Усика показала, как подросла их младшая дочь

Такими кадрами Екатерина делится нечасто

Александр и Екатерина Усики – родители четырех детей. Пока боксер готовится к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, его жена показала их младшую дочь Марию, которой сейчас два года.

В Instagram она выложила короткое домашнее видео – девочка играет, в какой-то момент обращается к маме с детским "посмотреть", после чего со смехом падает на подушку. В ответ слышно спокойное мамино "осторожно".

Младшая дочь Александра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

На кадрах Маша выглядит счастливой — она улыбается. Сначала девочка смотрела в окно, где увидела "много солнышка", а потом заскочила на кровать к маме.

Младшая дочь Александра Усика. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Такие кадры Екатерина публикует нечасто — семья Александра Усика в целом держит частную жизнь вне публичного шума. Однако иногда все же появляются милые семейные кадры.

Напомним, что Александр Усик имеет четырех детей. Это старшая дочь Елизавета (2010 г.р.), сыновья Кирилл (2013) и Михаил (2015), а также младшая дочь Мария, родившаяся в январе 2024 года. Сейчас семья частично живет разделена из-за обстоятельств безопасности — сыновья находятся за границей, а дочери — с мамой в Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что жена Усика показала свою маму. Узнайте, как выглядит теща боксера и что о ней известно.