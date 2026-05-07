LELÉKA показала костюм для Євробачення і опустилася у рейтингу: на якому місці зараз Україна

Співачка вилетіла з десятки

Підготовка до Євробачення 2026 у розпалі, проте останні новини засмучують єврофанів, які стежать за представницею України LELÉKA. Після того, як артистка офіційно показала своє сценічне вбрання, котирування на перемогу України поповзли вниз.

Днями відбулася репетиція LELÉKA на сцені конкурсу у Відні, де співачка з’явилася в ефектному образі: білому плетеному корсеті та штанах. Головним акцентом вбрання, створеного дизайнером Лілією Літковською та командою Маргарити Шекель, стали спадаючі багатошарові деталі, які створювали відчуття легкості та польоту, плавно рухаючись у такт кожному руху артистки.

Ключовим елементом образу став плетений корсет, створений із шовку, віскози, органзи та ще п’яти видів тканини. На його виготовлення пішло понад 20 метрів матеріалу.

Україна вилетіла з топ-10

Попри натхненний та стильний образ LELÉKA, Україна покинула топ-десятку у рейтингу букмекерів. Згідно з новими даними порталу Eurovisionworld, наша країна опустилася в списку лідерів і зараз займає 11-й рядок.

Нагадаємо, що LELÉKA виступає у другому півфіналі Євробачення 14 травня. Раніше "Телеграф" писав, під яким номером виступить представниця України.