Мотря і Кайдашиха знову разом: Хижняк показалась на новому фото з екранною свекрухою

Стала відома причина неочікуваного возз’єднання зірок

Зірки легендарного серіалу "Спіймати Кайдаша" возз’єдналися через роки після виходу проєкту. Акторки Антоніна Хижняк та Ірина Мак знову працюють на одному знімальному майданчику, проте цього разу — у новому амплуа.

Виконавиця ролі норовливої Мотрі порадувала підписників в Instagram, опублікувавши у сторіз спільне фото з заслуженою артисткою України. Глядачі звикли бачити їх у стані постійної "війни" на екрані, проте в реальному житті між колегами панує повне взаєморозуміння.

Ірина Мак і Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Як з’ясувалося, приводом для зустрічі стали зйомки нової повнометражної комедії під назвою "Родичі". Прем’єру стрічки заплановано на 17 вересня 2026 року. Поки деталі сюжету тримають у секреті, проте прихильники вже в передчутті нового яскравого дуету улюблених акторок.

Акторський склад "Родичів". Фото: instagram.com/rodychi.film

Цікаво, що Антоніну та Ірину пов’язує не лише тепла дружба, а й спільне вінницьке коріння. Раніше в одному з інтерв’ю Хижняк розповідала, що її бабуся родом із Могилів-Подільського району. Ірина Мак також є землячкою своєї екранної невістки — вона народилася у самій Вінниці.

Акторський склад "Кайдашів"

Нагадаємо, що Антоніна зіграла дружину Карпа Кайдаша, роль якого виконав скандальний актор Тарас Цимбалюк. Цей дует також з'явиться разом у новому серіалі.