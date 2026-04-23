Крига скресла? Ольга Сумська лише під ніч згадала про ювілей сестри

Актриса публічно звернулася до сестри, з якою не спілкується

Попри затяжний конфлікт рідних сестер, українська актриса Ольга Сумська все ж таки зважилася на публічний жест у день 70-річчя старшої сестри Наталії Сумської.

Актриса опублікувала в Instagram-stories зворушливий архівний знімок з дитинства, на якому сестри зображені ще зовсім маленькими. Кадр супроводжувався коротким підписом — "З Ювілеєм!", а найголовніше — Ольга відзначила акаунт Наталії на фото.

Варто зазначити, що протягом усього дня, 22 квітня, шанувальники уважно стежили за соцмережами Ольги, але там не було жодної згадки про свято сестри. Однак, коли день уже добігав кінця, народна артистка України все ж таки здивувала підписників.

Ольга та Наталія у дитинстві

Стосунки між двома найвідомішими сестрами українського театру та кіно, Ольгою та Наталією Сумськими, вже давно залишаються натягнутими. Актриси не приховують, що практично не підтримують зв’язок через різні погляди на життя та політику.

Нагадаємо, що мами відомих актрис не стало в лютому 2022 року, за кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії. Ганна Опанасенко-Сумська була Заслуженою артисткою УРСР.

Раніше повідомлялося, що у жовтні 2025 року Наталія Сумська читала текст Радіодиктанту національної єдності.