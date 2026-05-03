Свідомо без дітей: хто з українських зірок чайлдфрі

Вони свідомо відмовилися від батьківства

В українському шоубізнесі дедалі більше публічних людей відкрито говорять про відмову від батьківства як свідомий вибір, тоді як інші просто не мають дітей і не вважають за потрібне це пояснювати. Якщо раніше бездітність сприймалась як тимчасовий стан або проблема, то сьогодні це все частіше — особиста позиція без виправдань.

Хтось прямо заявляє, що не планує ставати батьками, аргументуючи це свободою вибору, фокусом на кар’єрі чи відсутністю внутрішньої потреби. Інші ж залишають тему відкритою або взагалі уникають коментарів.

Які українські зірки чайлдфрі

Андрій Данилко

Андрій Данилко ніколи прямо не називав себе чайлдфрі, але його публічні зізнання давно читаються між рядків. Він не раз говорив, що ще з дитинства не вписувався у класичний сценарій "шлюб — сім’я — діти" і не бачив себе в цих ролях.

Андрій Данилко. Фото: Україна

Артист згадував, що навіть у юному віці не міг уявити себе нареченим — атмосфера весіль здавалася йому чужою і неприродною. За його словами, ще тоді він відчув, що житиме інакше, ніж більшість, і традиційна модель сім’ї — не його історія.

Раміна Есхакзай

В одному з інтерв'ю журналістка зізнавалася, що ніколи не мріяла стати мамою. За її словами, у неї немає ресурсу на дитину, але й не виключає того, що колись може захотіти завагітніти. Тому вона думає над тим, щоб заморозити яйцеклітини або ж усиновити дитину.

Раміна Есхакзай. Фото: скріншот з відео

"Народжувати для когось я не буду. У мене своє бачення життя. Якщо захочу мати дитину та буду готова до цієї відповідальності — звичайно. Але це має бути моє бажання, а не тому, що партнер дуже попросив", — ділиться Раміна

Злата Огнєвіч

Раніше співачка зізнавалася, що замислювалася про всиновлення дитини. Однак зараз, схоже, це змінилося. В інтерв'ю Єві Коршик Огнєвіч розповіла, що поки не готова народжувати і мати дітей. За її словами, це лише її вибір, адже вона звикла до свободи і може вести такий спосіб життя, який має зараз.

Злата Огнєвіч. Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Наразі у мене немає бажання народити свою дитину. Я належу до чайлдфрі. Це мій вибір, моє тіло, моє життя. І жодні рамки суспільства мені точно не нав’яжуть той спосіб життя, яким я не хочу жити. З усією повагою до матерів. Це величезна праця. І я не впевнена, що я до цього готова", — розповіла Злата

LAMA

Наталя Дзеньків (справжнє ім'я співачки) також не раз давала зрозуміти, що материнство не входить у її життєві плани. Вона пояснює це просто — лише з часом їй вдалося знайти внутрішній баланс і відчути комфорт у власному житті, і змінювати цей стан заради суспільних очікувань вона не готова.

LAMA. Фото: інстаграм

Цікаво, що на старті стосунків із коханим чоловіком її партнер дивився на питання дітей інакше. Втім, згодом пара синхронізувалася у поглядах і дійшла до спільного рішення, яке влаштовує обох.

Катерина Павленко

Фронтвумен гурту Go_A говорить ще жорсткіше — вона ніколи не відчувала бажання мати дітей і критикує суспільний тиск на жінок у цьому питанні. Артистка неодноразово підкреслювала, що материнство — це не універсальний сценарій для всіх жінок. За її словами, значно чесніше визнати відсутність такого внутрішнього запиту, ніж піддаватися тиску суспільства і жити "за інструкцією".

Катерина Павленко. Фото: instagram

Павленко також звертає увагу на інший бік теми — очікування, що жінка обов’язково має народити, часто не враховує її особистих меж і реальних бажань. У цьому сенсі її позиція — не про заперечення сім’ї як такої, а про право не включати в неї дітей.

Окрема категорія — публічні люди, які наразі не мають дітей, але не позиціонують себе як чайлдфрі й не роблять із цього ідеології. Наприклад, Надя Дорофєєва, попри публічні стосунки і зміни в особистому житті, тему дітей вона не коментує, залишаючи її поза публічністю. Також дітей немає у акторок Катерини Кузнєцової, Дар’ї Легейди та Анастасії Цимбалару — у їхньому випадку публічні коментарі зводяться до того, що пріоритети наразі зміщені в бік професійної реалізації, а питання сім’ї не має чітко визначеного сценарію.

Надя Дорофєєва. Фото: інстаграм

Серед чоловіків прикладом є Тарас Цимбалюк — він поки не має дітей і не робить гучних заяв на цю тему, зосереджуючись на кар’єрі. Не має дітей і в Артема Пивоварова — він про особисте життя не говорить у публічному просторі. Схожа ситуація і в Макса Барських — артист зосереджений на кар’єрі, а питання батьківства не виносить у публічний простір.

Тарас Цимбалюк. Фото: інстаграм

Раніше "Телеграф" розповідав, що про вагітність повідомила телеведуча Соломія Вітвіцька. Журналістка також розповіла, як дізналася про свій особливий стан.