Сознательно без детей: кто из украинских звезд чайлдфри

Они сознательно отказались от отцовства

В украинском шоубизнесе все больше публичных людей открыто говорят об отказе от отцовства как сознательном выборе, тогда как другие просто не имеют детей и не считают нужным это объяснять. Если раньше бездетность воспринималась как временное состояние или проблема, то сегодня все чаще — личная позиция без оправданий.

Кто-то прямо заявляет, что не планирует становиться родителями, аргументируя это свободой выбора, фокусом на карьере или отсутствием внутренней потребности. Остальные же оставляют тему открытой или вообще избегают комментариев.

Какие украинские звезды чайлдфри

Андрей Данилко

Андрей Данилко никогда прямо не называл себя чайлдфри, но его публичные признания давно читаются между строк. Он не раз говорил, что еще с детства не вписывался в классический сценарий "брак – семья – дети" и не видел себя в этих ролях.

Артист вспоминал, что даже в юном возрасте не мог представить себя женихом – атмосфера свадеб казалась ему чуждой и неестественной. По его словам, еще тогда он почувствовал, что будет жить иначе, чем большинство, и традиционная модель семьи не его история.

Рамина Эсхакзай

В одном из интервью журналистка признавалась, что никогда не мечтала стать матерью. По ее словам, у нее нет ресурса на ребенка, но и не исключает того, что когда-нибудь может захотеть забеременеть. Поэтому она думает над тем, чтобы заморозить яйцеклетки или усыновить ребенка.

"Рожать для кого-то я не буду. У меня свое видение жизни. Если захочу иметь ребенка и буду готов к этой ответственности — конечно. Но это должно быть мое желание, а не потому, что партнер очень попросил", — делится Рамина.

Злата Огневич

Ранее певица признавалась, что задумывалась об усыновлении ребенка. Однако сейчас, похоже, это изменилось. В интервью Еве Коршик Огневич рассказала, что пока не готова рожать и иметь детей. По ее словам, это только ее выбор, ведь она привыкла к свободе и может вести такой образ жизни, который есть сейчас.

"Пока у меня нет желания родить своего ребенка. Я отношусь к чайлдфри. Это мой выбор, мое тело, моя жизнь. И никакие рамки общества мне точно не навяжут тот образ жизни, которым я не хочу жить. Со всем уважением к матерям. Это огромный труд. И я не уверена, что я,"

LAMA

Наталья Деньков (настоящее имя певицы) тоже не раз давала понять, что материнство не входит в ее жизненные планы. Она объясняет это просто — только со временем ей удалось обрести внутренний баланс и почувствовать комфорт в собственной жизни, и изменять это состояние ради общественных ожиданий она не готова.

Интересно, что на старте отношений с любимым мужчиной ее партнер смотрел на вопросы детей по-другому. Впрочем, впоследствии пара синхронизировалась во взглядах и дошла до общего устраивающего обоих решения.

Екатерина Павленко

Фронтвумен группы Go_A говорит еще жестче — она никогда не испытывала желания иметь детей и критикует общественное давление на женщин в этом вопросе. Артистка неоднократно подчеркивала, что материнство – это не универсальный сценарий для всех женщин. По ее словам, гораздо честнее признать отсутствие такого внутреннего запроса, чем подвергаться давлению общества и жить "по инструкции".

Павленко также обращает внимание на другую сторону темы — ожидание, что женщина обязательно должна родить, часто не учитывает ее личные границы и реальные желания. В этом смысле ее позиция — не о возражении семьи как таковой, а о праве не включать в нее детей.

Отдельная категория — публичные люди, у которых пока нет детей, но не позиционируют себя как чайлдфри и не делают из этого идеологии. Например, Надя Дорофеева, несмотря на публичные отношения и изменения в личной жизни, тему детей не комментирует, оставляя ее вне публичности. Также детей нет у актрис Екатерины Кузнецовой, Дарьи Легейды и Анастасии Цымбалару — в их случае публичные комментарии сводятся к тому, что приоритеты смещены в сторону профессиональной реализации, а вопрос семьи не имеет четко определенного сценария.

Среди мужчин примером является Тарас Цымбалюк — у него пока нет детей и не делает громких заявлений на эту тему, сосредотачиваясь на карьере. Нет детей и у Артема Пивоварова — он о личной жизни не говорит в публичном пространстве. Похожая ситуация и у Макса Барских – артист сосредоточен на карьере, а вопрос отцовства не выносит в публичное пространство.

