Українка вперше потрапила на зйомки "Кварталу" і розчарувалась: "Було навіть незручно" (фото і відео)

Атмосфера у залі виглядає вкрай гнітючою

Популярне гумористичне шоу "Єдиний Квартал", колишнім лідером якого був Володимир Зеленський, роками збирало мільйони глядачів біля екранів. Цього разу воно розчарувало своїх шанувальників.

Українська письменниця Дарія Кондратенко вперше відвідала телезйомку проєкту і поділилася своїми враженнями у Threads. За її словами, реальність суттєво відрізнялася від того, що зазвичай бачать українці по телевізору.

Дарія розповіла, що була вкрай розчарована рівнем гумору та реакцією публіки. Вона також опублікувала відео, на якому помітно доволі стриману атмосферу в залі.

Люди масово йшли з середини концерту. Оплесків було настільки мало, що аж якось незручно (у відео видно). От мені і цікаво: так було завжди, і нам просто з дивану здавалось, що там супер смішно, чи все ж таки квартал просто з роками став "не тим"? Дарія Кондратенко

Письменниця зауважила, що тиша в залі після чергових жартів створювала гнітюче враження, яке важко було ігнорувати.

Допис Дарії викликав жваву дискусію у коментарях. Багато хто нагадав, що телевізійна версія завжди відрізняється від реальності. "Так там же оплески накладають завжди і рандомно показують зал", — пишуть користувачі, натякаючи на використання "консервованого" сміху.

Дехто припустив, що слабка реакція могла бути під час благодійного аукціону, що відбувався в цей момент на сцені, і що більше характеризує склад аудиторії, аніж якість виступу акторів. Також відзначають, що проєкт справді переживає не найкращі часи.

Він дійсно став не тим як і проєкт кварталу Ліга сміху. Їх чи криза авторів чи цензура закопує, але по гумору стало дуже посередньо(( йдеться в одному з коментарів

Нещодавно обурила українців колишня актриса "Кварталу 95" Олена Кравець, яка відправилась до Альп. Зірку захейтили через дорогі курси для жінок.