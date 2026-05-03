Як зараз виглядає могила 21-річного сина Віктора Павліка? Свіжі фото

Катерина Репяхова показала кадри з кладовища

Блогерка та дружина відомого українського артиста Віктора Павліка, Катерина Репяхова, опублікувала у своїх соцмережах рідкісні кадри. Вона разом із чоловіком відвідала могилу його молодшого сина Павла, який пішов із життя п'ять років тому.

На скриншотах видно, що на місці поховання встановлено сучасний надгробок із білого каменю. На пам’ятнику розміщено фотографію усміхненого хлопця та викарбувано напис: "Павлик Павло Вікторович" з датами його народження (07.05.1999) та смерті (07.08.2020). На плиті також додано зворушливий вірш про глибокі почуття, незгасну любов та біль від непоправної втрати.

На кадрах зафільмовано самого Віктора Павліка. Співак у темному одязі схилився над могилою сина, щоб запалити лампадки. Територія навколо пам’ятника облаштована з особливою увагою: вона охайно викладена камінням.

Що відомо про трагедію

Павло Павлик — син Віктора Павліка та його колишньої дружини, танцівниці Лариси Созаєвої. Життя юнака обірвалося 7 серпня 2020-го у віці 21 року. Протягом двох років Павло мужньо боровся з важкою хворобою — саркомою (раком хребта). Попри численні курси хімієтерапії та операції, врятувати хлопця не вдалося.

Співак із сином Павлом

Павло з мамою Ларисою Созаєвою

