Колишня зірка "Кварталу" похизувалася відпусткою в Альпійських горах (фото і відео)

Олена Кравець вперше за 8 років вирушила у відпустку

Відома українська актриса та телеведуча Олена Кравець вирішила змінити звичну обстановку та вирушила за порцією натхнення до мальовничої Європи. Артистка вперше за довгий час дозволила собі повноцінний відпочинок, обравши для цього затишні краєвиди Швейцарії.

У своїх Instagram-сторіз Олена відверто зізналася підписникам, що це її перша відпустка за останні вісім років. Судячи з кадрів, які зірка опублікувала цієї суботи, 18 квітня, вона насолоджується кожною хвилиною спокою.

Кравець поділилася атмосферними відео, на яких прогулюється серед безкрайніх зелених галявин під звуки дзвіночків швейцарських корів, що мирно пасуться поруч. Актриса показала і велич гір: на одному з роликів, знятому біля дитячого майданчика, на горизонті чітко видніються засніжені вершини Альп.

Цікаво, що цей час Олена вирішила присвятити саме собі — вона відпочиває без дітей. Молодші двійнята артистки, Катерина та Іван, зараз також не сумують: за словами зіркової мами, вони вирушили на до табору в українські Карпати.

Нагадаємо, що попри плітки про розлучення, нещодавно актриса показала спільне фото з чоловіком Сергієм Кравцем. Колишній продюсер студії "Квартал 95" наразі перебуває у лавах ВСУ.