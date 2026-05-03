Украинка впервые попала на съемки "Квартала" и разочаровалась: "Было даже неудобно" (фото и видео)

Атмосфера в зале выглядит крайне удручающей

Популярное юмористическое шоу "Единый Квартал", бывшим лидером которого был Владимир Зеленский, годами собирало миллионы зрителей у экранов. На этот раз оно разочаровало своих поклонников.

Украинская писательница Дарья Кондратенко впервые посетила телесъемку проекта и поделилась своими впечатлениями в Threads. По ее словам, реальность существенно отличалась от того, что обычно видят украинцы по телевизору.

Дарья рассказала, что была очень разочарована уровнем юмора и реакцией публики. Она также опубликовала видео, на котором заметно довольно сдержанную атмосферу в зале.

Люди массово уходили с середины концерта. Аплодисментов было настолько мало, что как-то неудобно (в видео видно). Вот мне и интересно: так было всегда, и нам просто с дивана казалось, что там супер смешно, или все же квартал просто с годами стал "не тем"? Дарья Кондратенко

Писательница заметила, что тишина в зале после очередных шуток создавала удручающее впечатление, которое трудно было игнорировать.

Сообщение Дарии вызвало оживленную дискуссию в комментариях. Многие напомнили, что телевизионная версия всегда отличается от реальности. "Так там же аплодисменты накладывают всегда и рандомно показывают зал", — пишут пользователи, намекая на использование "консервированного" смеха.

Некоторые предположили, что слабая реакция могла быть во время благотворительного аукциона, происходившего в этот момент на сцене, и что больше характеризует состав аудитории, чем качество выступления актеров. Также отмечают, что проект действительно переживает не лучшие времена.

Он действительно стал не тем, как и проект квартала Лига смеха. Их кризис авторов или цензура закапывает, но по юмору стало очень посредственно(( говорится в одном из комментариев

