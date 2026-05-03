Літня спека у травні? В якому місті України може потепліти до +30 вже скоро
Опадів на початку місяця не очікується
У першій половині травня до Миколаєва може прийти справжня літня спека після нещодавніх різких холодів, що накрили Україну. Стовпчики терометрів можуть злетіти вгору вже в найближчі кілька днів.
Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google .
Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".
Так, згідно з даними системи, у найближчі 10 днів температура повітря підвищиться максимум до +28 градусів. Це відбудеться 6 та 7 травня. У решту днів стовпчики термометрів будуть на рівні приблизно 24-26 градусів.
Водночас "Укргідрометцентр" прогнозує на 6 травня у Миколаєві лише до +19 градусів, а 7 травня – до +20 градусів. При цьому обидва дні пройдуть без опадів.
Фахівці сайту Meteofor зазначають, що 6 травня температура повітря в Миколаєві сягатиме максимум +20 градусів, а 7 травня, згідно з прогнозом, температура впаде до +18 градусів.
