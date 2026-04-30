Повторює за Приходько? MELOVIN заговорив російською і згадав про своє освідчення

Невже артист теж розмовляє на "київській російській"

Відомий український співак MELOVIN знову опинився в центрі уваги — цього разу через несподіваний коментар російською мовою. Він пригадав своє пишне освідчення від коханого-військового.

У Телеграм-каналі блогера Богдана Беспалова з’явився скрін відповіді артиста, де той російською мовою написав: "Сядьте! Мне мой сделал предложение с 501 розой и кольцом с бриллиантами".

Меловін написав коментар російською. Фото: Bespalovmedia

Від такої форми висловлювання здивувалися навіть у самому Телеграм-каналі: "Починаємо ранок із Меловіна, якого перемкнуло на кієвскій рускій Приходько", маючи на увазі висловлювання Анастасії Приходько про те, що вона розмовляє "київською російською мовою". До слова, у соцмережах та у публічному просторі MELOVIN говорить українською.

Сам Меловін наразі не коментував цей випадок окремо, тож залишається відкритим питання, чи був це жарт, емоційна реакція або ж іронічна відповідь у стилі, який часто використовують у соцмережах.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року Меловін повідомив, що йому освідчився його коханий-військовий Павло Злотя. На Майдані Незалежності обранець співака став на одне коліно, подарував йому букет із 501 троянди і каблучку з діамантом. Співака підозрювали в тому, що це була постановка, але він показав "докази" своїх стосунків зі Злотею.

Освідчення Меловіну. Фото: instagram.com/melovin_official

14 лютого, в День святого Валентина, Меловін повідомив, що їхні стосунки завершилися. Причин він не називав, що ще більше підсилило чутки про те, що освідчення було просто піар-ходом. За два місяці, у квітні, артист залишив на сторінці свого екса дивне послання: "Якщо не маю можливості звʼязатися напряму, прошу повернути те, що писав в особистих повідомленнях. Відкритий до комунікації сьогодні до 21:30. Меловін та його директор", поставивши Злоті ультиматум.

Меловін поставив ультиматум колишньому. Фото: інстаграм Павла Злоті

