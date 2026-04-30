Повторяет за Приходько? MELOVIN заговорил на русском и вспомнил о своем предложении

Неужели артист тоже разговаривает на "киевском русском"

Известный украинский певец MELOVIN снова оказался в центре внимания — на этот раз из-за неожиданного комментария на русском языке. Он вспомнил свое пышное предложение от любимого-военного.

В Телеграмм-канале блогера Богдана Беспалова появился из скрином ответа артиста, где тот на русском языке написал: "Сядьте! Мне мой сделал предложение с 501 розой и кольцом с бриллиантами".

Меловин написал комментарий на русском. Фото: Bespalovmedia

От такой формы высказывания удивились даже в самом Телеграмм-канале: "Начинаем утро с Меловина, которого переключило на киевский русский Приходько", имея в виду высказывание Анастасии Приходько о том, что она говорит на "киевском русском языке". К слову, в соцсетях и в публичном пространстве MELOVIN говорит по-украински.

Сам Меловин пока не комментировал этот случай отдельно, поэтому остается открытым вопрос, была ли это шутка, эмоциональная реакция или иронический ответ в стиле, который часто используют в соцсетях.

Напомним, что в ноябре 2025 года Меловин сообщил, что ему сделал предложение его любимый военный Павел Злотя. На Майдане Незалежности избранник певца встал на одно колено, подарил ему букет из 501 розы и кольцо с бриллиантом. Певца подозревали в том, что это была постановка, но он показал "доказательства" своих отношений со Злотей.

Признание Меловина. Фото: instagram.com/melovin_official

14 февраля, в День святого Валентина, Меловин сообщил, что их отношения завершились. Причин он не называл, что еще больше усилило слухи о том, что предложение было просто пиар-ходом. Через два месяца, в апреле, артист оставил на странице своего экса странное послание : Если нет возможности связаться напрямую, прошу вернуть то, что писал в личных сообщениях. Открыт к коммуникации сегодня до 21:30. Меловин и его директор", поставив Злоте ультиматум.

Меловин поставил ультиматум прежнему. Фото: инстаграмм Павла Злоти

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Злата Огневич засветилась в объятиях украинского военного. Артистка выступила перед нашими защитниками на одном из направлений фронта.