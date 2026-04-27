Екс-"Холостячка" Огнєвіч засвітилася в обіймах українського захисника (фото)

Артистка дала концерт на передовій

Популярна співачка та екс "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка нещодавно разом з поліцією застерігла українців щодо шахраїв, виступила перед українськими військовими на одному з напрямків фронту, підтримавши захисників живим виконанням своєї музики. Артистка поділилася емоційними кадрами поїздки у соцмережах.

На оприлюдненому відео Огнєвіч виконує свою відому пісню "Все не випадково" просто перед бійцями десь посеред лісу. Військові уважно слухають виступ, а атмосфера на імпровізованому концерті виглядає теплою та щирою.

Як видно з публікації, подія відбувалася у неформальних умовах, без сцени чи великого обладнання — лише з колонкою та мікрофоном. "Щоразу для мене велика честь дивитись в очі кожного з них", — написала у сторіс співачка.

Злата Огнєвіч виступила перед українським захисниками. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

Після цього співачка також показала фото, на якому позує в обіймах одного із захисників. Обоє усміхаються, що підкреслює емоційність зустрічі та вдячність військових за підтримку.

"Якщо своєю музикою мені вдалося подарувати їм хоч трохи гарних емоцій, я щаслива", — поділилася Огнєвіч. Про поїздку стало відомо саме з її сторінки у соцмережах, де артистка регулярно ділиться моментами волонтерської діяльності та виступів для українських військових.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни українські артисти часто відвідують фронт, аби підтримати моральний дух військових, і Злата Огнєвіч є серед тих, хто регулярно долучається до таких ініціатив.

