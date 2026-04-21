Володарка трьох "Греммі" і одна із найпопулярніших співачок світу. Що відомо про Дуа Ліпу, яка придбала пікап для ЗСУ

З перших днів повномасштабного вторгнення співачка підтримує Україну

Одна з найвідоміших зірок світу Дуа Ліпа неочікувано опинилася в українському інформаційному полі. Стало відомо, що співачка профінансувала пікап для Першого медичного батальйону ЗСУ, провівши благодійний збір в межах свого проєкту.

Про допомогу повідомив нардеп Роман Грищук, а самі військові публічно підтвердили цей факт. Техніка, яку придбала співачка, є критично важливою в умовах війни.

Кошти на допомогу Україні Дуа Ліпа зібрала в межах власного лайфстайл-проєкту Service95. Це платформа, де артистка поєднує тревел-блоги, книжковий клуб, інтерв’ю з відомими людьми.

Дуа Ліпа. Фото: Getty Images

Хто така Дуа Ліпа

Дуа Ліпа народилася у Лондоні в родині косовських албанців. Частину дитинства провела в Косово, але згодом повернулася до Великої Британії, щоб будувати музичну кар’єру.

Її шлях до слави починався з публікації каверів на YouTube. Кар’єрний злет Дуа Ліпи почався після підписання контракту з Warner Bros. Records у 2015 році. Саме ця угода відкрила їй двері до глобального ринку. Перші сингли, випущені за підтримки лейблу, почали активно ротуватися на радіо, а вже за кілька років її ім'я стало впізнаваним у США та Європі.

Дуа Ліпа. Фото: Getty Images

У 2019 році Дуа Ліпа здобула одразу дві нагороди Греммі — "Найкращий новий виконавець" (Best New Artist) і "Найкращий танцювальний запис" (Best Dance Recording) за пісню Electricity (спільно з Silk City).

У 2021 Греммі отримав цілий альбом співачки у "Найкращий поп-вокальний альбом". Саме цей реліз із хітами Don’t Start Now та Levitating зробив її однією з головних попзірок світу.

Серед найпопулярніших пісень співачки — Don't Start Now (2019), One Kiss (2018), Levitating (2020), Cold Heart (2021), Training Season (2024), Dance The Night (2023).

Що каже про війну в Україні Дуа Ліпа

Підтримка України з боку Дуа Ліпи не обмежується лише останнім донатом. З початку повномасштабної війни співачка неодноразово публічно реагувала на події в нашій країні та закликала світ допомагати Україні. Зірка відкрито засуджувала дії, які чинить Росія, і поширювала інформацію про гуманітарну допомогу.

