Черговий хайп? MELOVIN поставив ультиматум колишньому нареченому на його ж сторінці (фото)

Артист вимагає у свого екса повернути щось, про що він писав у приватних повідомленнях

Популярний український співак MELOVIN знову опинився в центрі скандалу. Схоже, у нього є пароль до сторінки його колишнього нареченого-військовослужбовця Павла Злоті, який освідчився артистові у листопаді 2025-го.

У сторіс на сторінці в Інстаграм Злоті з’явилося "послання" до нього самого. Судячи з усього, його написав Меловін.

У ньому йшлося: "Якщо не маю можливості звʼязатися напряму, прошу повернути те, що писав в особистих повідомленнях. Відкритий до комунікації сьогодні до 21:30. Меловін та його директор".

Меловін на сторінці Павла Злоті.

З цього можна припустити, що доступ до акаунту Павла Злоті міг отримати сам MELOVIN або представники його команди. Водночас офіційних пояснень ситуації наразі немає.

Що саме мається на увазі під "поверненням написаного в особистих повідомленнях", також залишається незрозумілим. Проте також можливо, що такий хід MELOVIN вирішив виконати, щоб пропіарити свою нову пісню. Її анонс на сторінці співака вийшов саме за кілька хвилин після публікації сторіс Павла Злоті.

Меловін про нову пісню.

Відомо, що Павло Злотя, інструктор та Парамедик Збройних Сил України, освідчився Меловіну на Майдані Незалежності у Києві. Військовий став на одне коліно, тримаючи обручку і величезний букет червоних троянд. У мережі ходили чутки про те, що насправді це фейк і такий жест кохання був зроблений виключно заради піару, але артист показував "докази", як він проводить час із нареченим.

Меловін і Павло Злотя.

Проте 14 лютого Мелоівн заявив про розрив із Павлом. Причиною розставанням співак не поділився, але запевняв, що їхні стосунки були справжніми, а не піар-ходом.

