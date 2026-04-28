Співав "Смереку" і заговорив солов'їною: як Галкін розважав українців на нашумівшому весіллі в Монако

Телеведучий зізнався, що вивчає українську з викладачкою

Російський шоумен Максим Галкін знову опинився в центрі уваги через українську мову. Під час гучного весілля українців у Монако він не лише вів захід, а й частково проводив програму солов'їною.

Під час вечора Галкін пояснив, що його інтерес до української мови не випадковий. За його словами, ще в дитинстві він її вивчав, а тепер вирішив "освіжити та поглибити" знання разом із викладачкою-носійкою.

Водночас артист пожартував про мовні нюанси та зміни, мовляв, сучасні викладачі відходять від частини слів радянського періоду, тому доводиться перевчатися і звикати до нових варіантів лексики.

У своєму стилі Галкін не обійшовся без іронії. Він розповів кумедну історію про реакцію викладачки на його відео в соцмережах, де він з’явився з оголеним торсом. За словами шоумена, вона нібито назвала це "злочином проти жіноцтва", пожартувавши, що від такого контенту у жінок "підвищується тиск". Цей момент викликав сміх у залі.

Також Галкін виконав "Ой, смереко". Гості підспівували, а відео швидко набрали тисячі переглядів у соцмережах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим Галкін публічно засудив війну та дії російської влади. У своїх зверненнях він неодноразово наголошував, що виступає проти насильства і не підтримує агресію, а також відкрито висловлював співчуття українцям. Через таку позицію артист фактично втратив можливість працювати в Росії: його концерти скасовували, а самого внесли до переліку так званих "іноземних агентів". Після цього він виїхав за кордон і продовжив гастролювати вже поза межами РФ.

Водночас Галкін неодноразово підкреслював, що не ототожнює російське суспільство з політичним керівництвом країни, але різко критикує пропаганду та замовчування війни. У своїх виступах і соцмережах він іронізує над кремлівськими наративами та підтримує Україну словесно, хоча у публічному просторі його заяви часто сприймають неоднозначно.

