Українські банки готують для ФОПів обмеження на операції. Чого стосуватимуться нові ліміти

Ретельні перевірки торкнуться деяких підприємців

Банківська спільнота готує зміни до так званого платіжного Меморандуму, відомого запровадженими для пересічних українців (фізосіб) лімітів на p2p-перекази та IBAN-платежі в розмірі 50-100 тис. грн на місяць, що діють й донині. Зміни стосуватимуться не простих людей, а фізосіб-підприємців — ліміти на банківські операції затвердять ще й для ФОПів. Досі їх не практикували.

Про це в ексклюзивному коментарі виданню "Телеграф" повідомив заступник голови правління Радабанку, начальник управління фінансового моніторингу Олександр Москаленко.

Офіційна назва документа — "Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг". Він був підписаний майже всіма чинними банками на базі двох фінансових організацій — НАБУ (Національної асоціації банків України) та АУБ (Асоціації банків України), й набув чинності з лютого 2025 року.

"Вже в цьому році готуються зміни до даного Меморандуму, які передбачатимуть запровадження певних лімітів на проведення операцій ФОПами. Наразі деталі обговорюються на робочих групах банківських асоціацій", — сказав "Телеграфу" Москаленко.

В НАБУ "Телеграфу" також підтвердили внесення змін до Меморандуму та запевнили, що остаточний документ ще не фіналізований. Й врешті-решт пообіцяли надати його текст з коментарями після затвердження всіх змін. Коли саме це станеться — невідомо.

До того ж банкіри досі не зійшлись в тому, в якому саме розмірі будуть затверджені ліміти для ФОПів. Зрозуміло, що вони передусім стосуватимуться платежів підприємців, та не виключаються обмеження інших банківських операцій.

Олександр Москаленко запевнив "Телеграф", що нових регуляцій щодо фінансового моніторингу ФОПів останнім часом не було та вимоги до них не посилювались. Хоча підприємці й стали частіше скаржитися на посилення самого фінмону.

"Банки продовжують автоматизовувати свої процеси перевірки, застосовуючи в тому числі елементи штучного інтелекту. Тому подекуди в клієнтів банків складається враження про застосування нових правил. Водночас, якщо видаткові операції фізичної особи відповідають її доходам, в жодного банку не виникне питань до такої особи", — підкреслив Москаленко.

За його словами, найретельніше банкіри зараз перевіряють підприємців, яких підозрюють або в дробленні бізнесу: коли великі підприємства замість реєстрації та роботи через юрособу, скажімо, ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) й сплати 20% податку на прибуток підприємств й інших податків, залучають ФОПи для мінімізації оподаткування, приміром, до 6% (5% єдиного податку та 1% військового збору) в третій групі. Або підозри стосуються діяльності в якості дропа — коли ФОП реєструють на підставну особу й використовують для нелегальних операцій.

Банкір переконаний, що нові ліміти в Меморандумі будуть розраховані передусім на схемних бізнесменів.

"Ці ліміти жодним чином не повинні позначитись на звичайних підприємцях. Вони спрямовані на обмеження роботи згаданих "дроп-ФОПів". На жаль, в нашому суспільстві є чимало громадян, які на замовлення певних осіб реєструють ФОП, відкривають рахунки в банках та продають доступ до такого рахунку стороннім особам. Далі за рахунками такого дроп-ФОПа за місяць можуть транзитом перераховуватись десятки мільйонів гривень. При чому ці фінансові потоки можуть бути пов’язані не тільки з тіньовою економікою, нелегальним казино тощо, але й з фінансуванням підривної діяльності проти нашої держави. От саме на боротьбу з таким явищем і будуть орієнтовані зміни до Меморандуму, — пообіцяв "Телеграфу" Олександр Москаленко.