Учасниця "Міс України" вийшла заміж за мільйонера у Монако: на весіллі були Галкін і Меладзе (фото, відео)

Наречена займається модельним бізнесом

Харківський IT-бізнесмен Ніка Ломіа та його наречена, колишня учасниця конкурсу "Міс Україна", зіграли весілля у Монако. Пара, яка виїхала з України, відзначила таку подію в одному з маєтків у Каннах із видом на Середземне море.

Вони вирішили не скромничати і влаштували весілля на велику кількість людей, яких розважали російський гуморист, який підтримав Україну, Максим Галкін, співак Валерій Меладзе, який, до речі, спочатку висловився проти війни, а потім перевзувся і продовжив виступати у РФ, а також Рікі Мартін.

Весілля велося російською мовою. За попередніми оцінками, воно могло коштувати 5 млн доларів.

Що відомо про молодят

Раніше Ніка Ломіа, який народився в Грузії, заснував IT-компанію з розробки азартних онлайн-ігор з офісами у Києві та Варшаві, а ось його наречена займається модельним бізнесом. На цей час вона мешкає в Європі.

