Удар по амбіціях Кремля: як вихід ОАЕ з ОПЕК змінить світовий ринок нафти

Рішення країни Близького Сходу матиме вплив і на Україну

У вівторок, 28 квітня, Об'єднані Арабські Емірати заявили про вихід із групи нафтовидобувних країн ОПЕК та ОПЕК+. Таке рішення одного з провідних світових виробників та експортерів сирої нафти може кардинально змінити ситуацію на світовому ринку вуглеводнів та боляче вдарити по Росії.

Про це і не лише "Телеграфу" розповів експерт, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Для чого були створені ОПЕК та ОПЕК+

Експерт нагадав, що ОПЕК – це організація країн експортерів нафти або англійською The Organization of the Petroleum Exporting Countries. До обʼєднання апріорі належали країни Близького Сходу, його, на думку Усика, було створено як рефлексію на дії Ізраїлю наприкінці 60-х років та на початку 70-х.

Він зазначив, що арабські країни вирішили, об'єднуватись між собою, щоб встановити щось схоже на монополію, щоб вони обмежували видобуток нафти між собою, регулювати ціни та заробляти більше грошей.

"Але потім ця організація почала розширюватись, до неї додались інші країни, такі як Росія, Казахстан, який й близько не знаходяться на Близькому Сході, але вони також експортують нафту", – розповів Ус. Таким чином зʼявилася ОПЕК+.

Хто грає першу скрипку в ОПЕК та що не так із "заклятими" партнерами

Ус пояснив, що об'єднання експортерів нафти було створене Саудівською Аравією – ця країна вважається номер один в ОПЕК та ОПЕК+, водночас Емірати були другим номером. Тепер вони вважають, що вже на тому рівні, де не будуть другим номером за Саудівською Аравією.

Експерт розповів, що ОАЕ та Саудівська Аравія навіть ведуть між собою проксі війни. Як приклади він навів конфлікт у Судані та Ємені. Хоча про це формально ніхто не говорить, але протистояння між країнами існує.

"Ці конфлікти демонструють бажання Об'єднаних Арабських Еміратів не залежати від Саудівської Аравії. Оскільки ОПЕК розглядається як просаудівська структура, то для Об'єднаних Арабських Еміратів логічно з неї вийти, щоб не бути в канві саудитів", – сказав Ус.

Іван Ус

Вплив картелю на вартість нафти не подобається Трампу

Експерт зазначив, що політика тримання високих цін не подобалася "багатьом країнам, які спостерігають за ринком нафти, про це казав й Дональд Трамп". Він вважає, що на рішення ОАЕ вплинули якраз думки очільника Білого дома.

Своєю чергою, журналісти Reuters прокоментували цю без перебільшення важливу подію так:

"Вихід ОАЕ з ОПЕК є перемогою для президента США Дональда Трампа, який у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у 2018 році звинуватив організацію в "обмані решти світу" шляхом завищення цін на нафту".

ОАЕ під захистом США, хоча ОПЕК Трампу не до душі

Ус пояснив, що в умовах атаки на Об'єднані Арабські Емірати з боку Ірану, його захищають насамперед американці, хоча Україна також відіграє певну роль. Він наголосив, що Трамп казав, що вони захищають країну ОПЕК, але при цьому йому не подобається діяльність організації, тому що вона грає проти всіх і це погано.

"І якщо звернути увагу на заяву високопосадовців Еміратів, у них на лацкані два прапори – власний прапор і прапор США. Це демонструє, що Об'єднані Арабські Емірати хочуть більше зблизитись з США", – стверджує експерт.

Оскільки США наполягають, що ОАЄ має вийти з ОПЕК, країна вирішила зробити цей крок, вважає Ус.

Як вихід ОАЕ з організації вплине на ціни на нафту та чи виграє від цього Росія

Фахівці нафтового бізнесу кажуть, що попит на нафту зростатиме до 2030 року, але далі почне збільшуватися пропозиція, зазначає Ус. Тому ті, хто хоче заробити на цьому гроші, повинні це робити до 2030 року. До нього лишається всього-на-всього чотири роки.

"Як на мене, абсолютно логічно, що Емірати розуміють, що структура, яка обмежує видобуток нафти в країнах, вона обмежує їх в отриманні більшої кількості грошей, якщо вони будуть більше видобувати нафту", – пояснив експерт.

На його думку, ціни на нафту однозначно впадуть, якщо другий гравець вийде з обʼєднання її експортерів.

"Вони говорять: "Все, нас нічого не буде зараз стримувати, ми будемо більше давати нафту у світову економіку", – сказав Ус.

Зниження світової ціни на нафту вигідно для України та невигідно для Москви, адже обмежить її прибутки. Рішення ОАЕ для Кремля – дуже погана новина.

"Росія навпаки хоче, щоб ціни були високими. Фактично б'ють по їхніх інтересах. Вони ж хочуть більше заробляти, як вони зараз 150 млн доларів на день мають додатково грошей через ситуацію в Ірані", – стверджує Ус.

Він додав, що Емірати мають можливість налагодити систему постачання нафти через свої порти у Фуджері (один з еміратів ОАЄ), яка не має відношення до Ормузької протоки, адже знаходиться з іншого боку та має вихід на Оманську протоку, а далі – в Індійський океан.

"Тобто фактично це буде більше нафти у світовій економіці та більше можливості купити її в інших частинах", – резюмував експерт.

Нагадаємо, США не планують йти на поступки Кремлю та подовжувати послаблення санкцій проти російської нафти. Як заявив міністр фінансів Штатів Скотт Бессент, це стосується й Ірану.