Мінус 55% на велику пачку: за скільки можна купити морозиво в "Сільпо"

5 видів морозива за приємною ціною

Поки весняне сонце починає пригрівати, популярна мережа супермаркетів "Сільпо" вирішила порадувати покупців масштабним розпродажем холодних ласощів. У рамках акції "Ціна тижня" вартість окремих позицій морозива знизилася більш ніж на 50%.

Детальніше розповість "Телеграф". Найбільшу вигоду можуть отримати любителі великих форматів.

Зокрема, сімейна упаковка пломбіру "Лімо 1965" (700 г) наразі коштує 149 грн, хоча раніше її ціна сягала 334 грн. Знижка на цей товар становить рекордні 55%.

Не менш привабливі пропозиції діють і на порційне морозиво:

Заморожений йогурт "Рудь" з малиною (ріжок, 150 г) здешевшав на 51% — до 34,99 грн .

Морозиво від бренду "Три ведмеді" (фісташка або лимон-шоколад у стаканчику) можна придбати всього за 19,99 грн (знижки до 48%).

Популярна серія "Хрещатик" (Київський пломбір, фісташка-малина або "Пломбірна корівка") тепер доступна за єдиною ціною — 36,99 грн , що на 38-41% дешевше, ніж зазвичай.

Незвичайне морозиво Three Bears з желейками також впало в ціні до 19,99 грн.

Зазначимо, що такі ціни діятимуть обмежений час — зазвичай оновлення акційного каталогу в мережі відбувається щочетверга. Тому покупцям варто поспішити, щоб знайти потрібний смак у наявності на полицях своїх магазинів.

