Лед тронулся? Ольга Сумская лишь под ночь вспомнила о юбилее сестры

Актриса публично обратилась к сестре, с которой не общается

Несмотря на затяжной конфликт родных сестер, украинская актриса Ольга Сумская все же решилась на публичный жест в день 70-летия старшей сестры Натальи Сумской.

Актриса опубликовала в Instagram-stories трогательный архивный снимок из детства, на котором сестры запечатлены еще совсем маленькими. Кадр сопровождался короткой подписью — "С Юбилеем!", а самое главное — Ольга отметила аккаунт Натальи на фото.

Стоит отметить, что на протяжении всего дня, 22 апреля, поклонники внимательно следили за соцсетями Ольги, но там не было ни одного упоминания о празднике сестры. Однако, когда день уже подходил к концу, народная артистка Украины все же удивила подписчиков.

Ольга и Наталья в детстве

Отношения между двумя самыми известными сестрами украинского театра и кино, Ольгой и Натальей Сумскими, уже давно остаются натянутыми. Актрисы не скрывают, что практически не поддерживают связь из-за разных взглядов на жизнь и политику.

Напомним, что мамы известных актрис не стало в феврале 2022 года, через несколько дней после полномасштабного вторжения России. Анна Опанасенко-Сумская была Заслуженной артисткой УССР.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года Наталья Сумская читала текст Радиодиктанта национального единства.