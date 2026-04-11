"Підпишіть контракт із ЗСУ і зрозумієте". Українці публічно осадили Марічку Довбенко за інтерв’ю з Тополею
Журналістка оприлюднює те, що артист просив приховати
Журналістка Марічка Довбенко опинилася в центрі гучного скандалу після публікації інтерв’ю з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Попри пряме прохання артиста та його команди не оприлюднювати певні фрагменти розмови, блогерка продовжує викладати "заборонений" контент у мережу.
Така гонитва за охопленнями викликала хвилю обурення серед українців. Користувачі звинувачують Довбенко у відсутності професійної етики та бажанні отримати "дешевий" хайп на темах, що стосуються військової служби.
Коментарі під відео журналістки рясніють критикою. Глядачі не розуміють, чому прохання героя інтерв'ю було проігнороване:
- "У мене питання, чому якщо попросили вирізати, Ви цього не зробили? Хіба так важливо скандал чи хайп? Людські відносини важливіше ніж перегляди в YouTube";
- "Попросили видалити — треба вирізати, а не додатково залити 🫠 нащо?!?";
- "Мало переглядів? Треба хайпанути? Фу таке робити, пані!" — пишуть обурені підписники.
До обговорення долучився і музичний критик Роман Бутурлакін. Він пояснив, що впертість журналістки може мати серйозні наслідки, адже йдеться не про прості плітки, а про специфіку служби в ЗСУ.
А ви підпишіть контракт у Збройні сили України та розкажіть щось про внутрішні документи та деталі служби в інтервʼю. І зрозумієте чому вас попросили це вирізати. У фрагменті немає нічого страшного, але це службова інформація
Нагадаємо, що під час інтерв’ю музикант говорив не тільки про свою службу в період війни та співпрацю з Валерієм Залужним, а й поділився деталями особистого життя. Зокрема, згадав про розлучення зі співачкою Оленою Тополею — тему, яку, за словами його адвоката, не планували виносити на публічне обговорення. Колишнє подружжя виховує трьох неповнолітніх дітей.