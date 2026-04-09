Не для краси: чоловік Полякової Вадік зізнався, чому носить шапку (відео)

Чоловік співачки зробив несподіване зізнання про свою шапочку

Чоловік співачки Олі Полякової Вадим Буряковський після гучного інтерв’ю у Дмитра Гордона знову прийшов на розмову до журналіста. У новому випуску Вадік, серед іншого, відповів на найпоширеніші коментарі українців після першого інтерв’ю.

Так, багато користувачів соцмереж запитували про незвичайний головний убір Буряковського, який він носить практично завжди і який припав до душі користувачам. Це питання Гордон і поставив Вадіку. Як виявилося, шапочка на голові має важливу функцію.

З того часу, як у мене отит, мені треба, щоб голова була в теплі. Ну і там мої старі приятели, такі авторитетні люди кажуть, що "безтолковка" повинна бути в теплі Вадим Буряковський

Вадим Буряковський. Фото: скріншот із відео

А на запитання, чи шкодує Вадік про перше інтерв’ю, яке викликало суспільний резонанс, він відповів, що так. Все через те, що його тепер впізнають на вулицях, а він до такого не звик.

Чесно сказати? Шкодую. Тепер мене всі впізнають. По шапочці впізнають пожартував Буряковський

За його словами, тепер йому доводиться носити темні окуляри, але це все одно не дуже захищає від уваги. А він до такого не звик і ще не зрозумів, добре це чи погано.

