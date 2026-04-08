Згорблена, ледве ходить. Пугачову таємно зняли на прогулянці на Кіпрі (відео)

Незабаром, 15 квітня, примадонні виповниться 77 років

Алла Пугачова — примадонна російської естради, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну разом із чоловіком та дітьми виїхала з Москви. Співачка відкрито публічно не підтримувала Україну, проте її чоловік Максим Галкін робить це регулярно, що свідчить і про її мовчазну підтримку.

Днями співачку зняли на прогулянці на Кіпрі, проте її вигляд залишає бажати кращого. Відео з Пугачовою опублікували у російських телеграм-каналах. На ньому дівчинка на набережній Лімассола підійшла до Алли Борисівни зробити фото. В цей час її знімала на відео мати.

Як видно здалеку, співачка згорблена та ледве ходить. На ній світле балахонисте вбрання та стильна біла панамка. На фото з юною фанаткою Пугачова виглядає вже краще — вона з макіяжем і недбало укладеним волоссям.

Алла Пугачова із юною фанаткою на Кіпрі. Фото: російські тг-паблики

Зазначимо, що поки Алла Пугачова гуляє по набережній на Кіпрі, її чоловік Максим Галкін з дітьми Гаррі та Лізою проводять час у Нью-Йорку. Відповідні фото поширили у тих самих російських пабліках.

Максим Галкін з дітьми Гаррі та Лізою. Фото: російські тг-паблики

