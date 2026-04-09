Не для красоты: муж Поляковой Вадик признался, почему носит шапку (видео)

Муж певицы сделал неожиданное признание о своей шапочке

Муж певицы Оли Поляковой Вадим Буряковский после нашумевшего интервью Дмитрию Гордону, снова пришел на беседу к журналисту. В новом выпуске Вадик среди прочего ответил на самые распространенные комментарии украинцев после первого интервью.

Так, многие пользователи соцсетей спрашивали о необычном головном уборе Буряковского, который он носит практически всегда и который пришелся по душе юзерам. Этот вопрос Гордон и задал Вадику. Как оказалось, у шапочки на голове есть важная функция.

С тех пор, как у меня отит, мне надо, чтобы голова была в тепле. ну и там мои старые приятели, такие авторитетные люди говорят, что "бестолковка" должна быть в тепле Вадим Буряковский

Вадим Буряковский. Фото: скриншот из видео

А на вопрос о том, жалеет ли Вадик о первом интервью, которое вызвало общественный резонанс, он ответил, что да. Все из-за того, что его теперь узнают на улицах, а он к такому не привык.

Сказать честно? Жалею. Теперь меня все узнают. По шапочке узнают пошутил Буряковский

По его словам, теперь ему приходится носить темные очки, но это все равно не сильно защищает от внимания. А он к такому не привык и еще не понял, хорошо это или плохо.

