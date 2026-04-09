У кислотно-зеленому халаті з келихом просекко: Данилко на сцені в Маямі вразив публіку (фото)

Вєрка Сердючка дала жару на концерті у США

Вєрка Сердючка — головний образ артиста Андрія Данилко, в якому він уже багато років виходить на сцену. Зараз під час війни в Україні у виконавця та його трупи гастролі у США і вони там чудово запалюють.

Так, одна з шанувальниць опублікувала в Instagram-сторіс фото і відео, на яких показала, що витворяв Данилко на сцені в Майамі. На одному з кадрів можна побачити, що він вийшов на сцену у кислотно-зеленому халаті і виглядав дуже комічно.

Ну що це за красота? жартівливо написала шанувальниця

Верка Сердючка на концерті у США. Фото: скріншот із відео

На ще одному відео Сердючка зі своєю сценічною мамою Інною Білоконь пригубили на сцені по келишку просекко.

Це любов! Вставки між піснями – це просто шедевр поділилася враженнями користувач

Верка Сердючка та мама на концерті в США. Фото: скріншот із відео

Варто зазначити, що на концерті Вєрки Сердючки, яких пройшов у Майамі 8 квітня, було чимало людей. Данилко говорив зі сцени як російською, так і українською мовою. Також він виконував свої старі та нові хіти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Аллу Пугачову таємно зняли на прогулянці на Кіпрі. Вона був згорблена, виглядала так, ніби ледве ходить.