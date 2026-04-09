В кислотно-зеленом халате с бокалом просекко: Данилко на сцене в Майами поразил публику (фото)

Верка Сердючка дала жару на концерте в США

Верка Сердючка — главный образ артиста Андрея Данилко, в котором он уже много лет выходит на сцену. Сейчас во время войны в Украине у исполнителя и его труппы гастроли в США, и они там здорово зажигают.

Так, одна из поклонниц опубликовала в Instagram-сторис фото и видео, на которых показала, что вытворял Данилко на сцене в Майами. На одном из кадров можно увидеть, что он вышел на сцену в кислотно-зеленом халате и выглядел весьма комично.

Ну что это за красота? шутливо написала поклонница

Верка Сердючка на концерте в США. Фото: скриншот из видео

На еще одном видео Сердючка со своей сценической мамой Инной Белоконь пригубили на сцене по бокальчику просекко.

Это любовь! Вставки между песнями — это просто шедевр поделилась впечатлениями пользовательница

Верка Сердючка и мама на концерте в США. Фото: скриншот из видео

Стоит отметить, что на концерте Верки Сердючки, который прошел в Майами 8 апреля, было довольно много людей. Данилко говорил со сцены как на русском, так и на украинском языке. Также он исполнял свои старые и новые хиты.

