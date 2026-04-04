Хотів підкорити Москву, але лишився в Україні. Де зараз зірка серіалу "Коли ми дома" Кирило Бін (фото)

Актор та режисер залишився в Україні і волонтерив на початку війни

Кирило Бін — відомий український актор театру та кіно, режисер та сценарист, який прославився роллю у комедійному серіалі "Коли ми дома". Цього дня, 4 квітня, в артиста день народження — йому виповнився 51 рік.

Що варто знати:

Кирило Бін відзначає 51-річчя і продовжує жити та працювати у Києві

Актор відмовився від планів будувати кар'єру у Москві після подій 2014 року

Зараз він займається режисурою та продюсує програму "Ранок Вдома" на телеканалі "Дім"

"Телеграф" розповідає, що відомо про Кирила Біна і де він зараз.

Кирило Бін — що про нього відомо?

Кирило Бін народився 4 квітня 1975 року у Харкові. Навчався у Харківському державному інституті мистецтв ім. Івана Котляревського. Також здобув освіту у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Кирило Бін. Фото: відкриті джерела

З 1998 до 2018 року Кирило працював актором Київського академічного Молодого театру. Також він успішно проявив себе як театральний режисер, поставивши спектакль "Шуба-дуба" та інші.

Кирило Бін має характерний голос і комедійний талант, що дозволило йому створити ряд образів, що запам’ятовуються, в кіно і серіалах. Велику славу йому приніс комедійний серіал "Коли ми дома", у якому він зіграв тренера жіночої баскетбольної команди Олега Єрмакова.

Кирило Бін у серіалі "Коли ми дома". Фото: кадр із відео

Також Бін працював у проектах "Люся Інтерн", "Гречанка", "Жіночий лікар-2", "Пастка", "Недотуркані". А ось вперше він з’явився на екранах у знаменитому серіалі "Роксолана" 1996 року.

Кирило Бін у серіалі "Люся Інтерн". Фото: clutch.net.ua

Де актор зараз і чим займається?

З початком повномасштабного вторгнення Кирило Бін залишився в Україні та продовжив свою діяльність. Хоча у минулому він мріяв підкорити Москву. Як розповів актор в інтерв’ю виданню "Факти", до 2014 року Росія здавалася йому привабливою у плані кар’єри та розвитку.

В молодості я дуже хотів потрапити до Москви. Там була сильна кіноіндустрія, можна було реалізуватися. Але потім настав 2014 рік розповів Кирило Бін

Кирило Бін не лише успішний актор, а й режисер. Фото: "Детектор медіа"

Тепер він живе у Києві та займається улюбленою справою. Останніми роками Бін більше зосередився створенні контенту. Зокрема, він виступив режисером та автором сценарію повнометражного фільму "Герої" і серіалу "Притулок. 8 історій", які були створені вже в умовах великої війни. Крім того, Бін є продюсером програми "Ранок Вдома" на телеканалі "Дім".

