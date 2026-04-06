Кіркоров схвалює: представник Вірменії на Євробаченні 2026 оскандалився через росіян

Творчість виконавця, ймовірно, добре відома росіянам

Симон Оганесян, більш відомий під сценічним ім’ям Simón, у 2026 році представлятиме Вірменію на Євробаченні. І хоча немає інформації про його гастролі в Росії і він публічно не підтримував війну в Україні, ймовірно, що його творчість добре відома росіянам.

Так, на сторінці eurofans.ua у соцмережі Threads опублікували цікавий скріншот та звинуватили його у зв’язках з Росією та росіянами. Як виявилось, нове відео Simón в Instagram, на якому звучить його конкурсна пісня "Paloma Rumba", прокоментував російський поп-король Філіп Кіркоров. Він написав "Good luck", а співак відповів йому подякою.

Хтось здивований? Представник Вірменії на цьогорічному Євробаченні, хоч і видалив усі збережені записи в Instagram, де співає для росіян, але в голові нічого не підчистив йдеться у підписі до скріншоту

Скріншот посту з коментарем Кіркорова

Зазначимо, що в мережі немає інформації про гастролі Симона Оганесяна у Росії. А команда, яка працює з ним над підготовкою виступу на Євробаченні, максимально інтегровано у західний шоу-бізнес.

Крім того, Simón не робив жодних публічних заяв щодо російського вторгнення до України. Він позиціонує себе як артиста "нової генерації" вірменської поп-культури, більш самобутньої та дистанційованої від пострадянського естрадного впливу.

Simon. Фото: Eurovision

