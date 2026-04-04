Захмарні гроші: Монатік зізнався, скільки заробив на концерті в "Олімпійському" (відео)
Артист зробив несподіване зізнання про концерт у НСК "Олімпійський"
Популярний український виконавець Монатік, якого нещодавно порівняли з Коломойським, зізнався, скільки заробив на концерті у НСК "Олімпійський". За словами артиста, це був справді прибутковий концерт.
В інтерв’ю на ютуб-каналі "FEDORIV VLOG" Монатік розповів, що на цьому масштабному шоу вони заробили 500 тисяч доларів. Як зізнався артист, це був проект його життя, і він вдався.
За його словами, великий концерт у 2017 році був провальним в плані доходів. Вони з командою залишилися ще й у боргу.
Коли ми робили концерт у Палаці спорту, ми вклали багато ресурсів, але людей було менше — до 12 000. До того ж, ми тоді ще тільки вчилися, тому домовленості були не зовсім вигідними. Тому у 2017 році на концерті у Палаці спорту ми "влетіли" на 70 000$
А ось концерт в НСК "Олімпійський" у 2019 році став фінансово дуже успішним та прибутковим.
А ось на Олімпійському ми навпаки заробили півмільйона доларів. Це був справді дуже прибутковий концерт
