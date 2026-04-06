Звезда "Венздей" показалась в вышиванке: она поддерживает Украину с начала войны (фото)

Актриса поздравила фанов с Пасхой

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс, обладательница "Оскара" и звезда фильмов "Чикаго", "Маска Зорро" и сериала "Wednesday", опубликовала в соцсетях праздничное фото к Пасхе — в красной вышиванке с орнаментом, который напоминает украинские традиции.

На снимке актриса позирует в рубашке насыщенного красного цвета с геометрическим узором, визуально перекликающимся с украинской вышивкой. Такое фото актриса опубликовала в Threads.

Вероятно, так актриса хотела поддержать Украину. Публикацию она подписала коротко: "Happy Easter", ведь сейчас — католическая Пасха.

Кэтрин Зета-Джонс в вышитой рубашке. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс ранее неоднократно высказывалась по поводу войны в Украине. После полномасштабного вторжения России она поддержала украинцев в соцсетях, призвав к миру и выразила соболезнования жертвам войны.

В феврале 2022 года она опубликовала в Instagram фото мужа с сине-желтым нагрудным платком, призвав молиться за украинцев и добавив хештег #westandwithukraine. 8 марта 2022 года актриса выразила восхищение смелостью украинских женщин в своем Instagram.

Кэтрин Зета-Джонс поддержала Украину. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс поддержала украинских женщин. Фото: instagram.com/catherinezetajones

Кэтрин Зета-Джонс неоднократно демонстрировала любовь к украинской культуре. В частности, она появлялась в вышиванках от украинских дизайнеров, таких как Юлия Магдич и Вита Кин.

