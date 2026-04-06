Такой ее мало кто помнит: 21-летнюю Полякову показали на архивных видео

В сети показали эволюцию поп-певицы

Оля Полякова — одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса, однако мало кто помнит, с чего начинался ее путь к "королевскому" титулу. В TikTok завирусилось видео с архивными кадрами клипов артистки, начиная с 2000 года.

На кадрах видна поразительная трансформация "Суперблондинки". В своих ранних работах, таких как "Так не бывает" (певице тогда был всего 21 год), Оля предстает совсем юной и еще не в привычном образе.

Здесь певице всего 21 год

Далее следуют хиты, которые в свое время звучали из каждого угла, но все они были на языке страны-агрессора:

"Суперблондинка" (2008) — 29 лет

(2008) — 29 лет "90-60-90" (2011) — 32 года

(2011) — 32 года "Первое лето без него" (2015) — 36 лет

(2015) — 36 лет "О Боже, как больно" (2016) — 37 лет

(2016) — 37 лет "Королева ночи" (2018) — 39 лет

(2018) — 39 лет "Белый танец" (2020) — 41 год

Следует отметить, что после начала полномасштабной войны с Россией украинские артисты, в том числе Полякова, радикально изменили свой вектор, полностью отказавшись от русского языка в своем творчестве. Финальным аккордом видео стал отрывок из украиноязычной песни "Вкрала" (2025), где 46-летняя певица выглядит роскошно и уверенно.

Пользователи сети бурно отреагировали на подобную ретроспективу. Комментарии разделились на ностальгические и восторженные:

"Боже… какое я уже старое, почему я помню, как выходили практически все песни 🫠"

"Не знаю ни одной песни и никогда не слышала даже 😅🙈. Но она чем старше, тем красивее 😍"

"Тот случай, когда с возрастом становится только лучше"

Недавно певицу пытались отправить на Евровидение 2026. Однако большинство еврофанов встретили такую идею прохладно.