Такой ее мало кто помнит: 21-летнюю Полякову показали на архивных видео
В сети показали эволюцию поп-певицы
Оля Полякова — одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса, однако мало кто помнит, с чего начинался ее путь к "королевскому" титулу. В TikTok завирусилось видео с архивными кадрами клипов артистки, начиная с 2000 года.
На кадрах видна поразительная трансформация "Суперблондинки". В своих ранних работах, таких как "Так не бывает" (певице тогда был всего 21 год), Оля предстает совсем юной и еще не в привычном образе.
Далее следуют хиты, которые в свое время звучали из каждого угла, но все они были на языке страны-агрессора:
- "Суперблондинка" (2008) — 29 лет
- "90-60-90" (2011) — 32 года
- "Первое лето без него" (2015) — 36 лет
- "О Боже, как больно" (2016) — 37 лет
- "Королева ночи" (2018) — 39 лет
- "Белый танец" (2020) — 41 год
@fayni.zirky Яка пісня подобається найбільше? (моя - ВСІ) @Olya Polyakova #перемогазанами💙💛💪 #ukraine #оляполякова #olyapolyakova
Следует отметить, что после начала полномасштабной войны с Россией украинские артисты, в том числе Полякова, радикально изменили свой вектор, полностью отказавшись от русского языка в своем творчестве. Финальным аккордом видео стал отрывок из украиноязычной песни "Вкрала" (2025), где 46-летняя певица выглядит роскошно и уверенно.
Пользователи сети бурно отреагировали на подобную ретроспективу. Комментарии разделились на ностальгические и восторженные:
- "Боже… какое я уже старое, почему я помню, как выходили практически все песни 🫠"
- "Не знаю ни одной песни и никогда не слышала даже 😅🙈. Но она чем старше, тем красивее 😍"
- "Тот случай, когда с возрастом становится только лучше"
Недавно певицу пытались отправить на Евровидение 2026. Однако большинство еврофанов встретили такую идею прохладно.