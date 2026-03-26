Погрожував і змушував "закрити рота" дружині: Віктор Павлик розкрив нові деталі скандалу з Перманом

Дружина Павлика вимагає публічних вибачень від організаторів концерту

Кілька днів тому у Києві відбувся ювілейний концерт Віктора Павлика, який обернувся гучним скандалом. Дружина артиста Катерина Репяхова поскаржилася на поведінку організаторів і розпочала публічну суперечку зі художнім керівником Палацу "Україна" Сергієм Перманом.

На своїй сторінці в Instagram дружина артиста розповіла про подробиці інциденту. І як стало відомо, Сергій Перманов погрожував застосувати проти неї фізичну силу і змушував Віктора Павлика "закрити їй рота".

Віктор Павлик розкрив нові деталі скандалу із Перманом

Дружина Віктора Павлика після концерту артиста розповіла, що на заході зазнала сильного стресу, оскільки за лаштунками її принижували і чинили психологічний тиск. Вона опублікувала кілька відеороликів, на яких художній керівник "України" розмовляє з нею у грубій формі.

Катерина Репяхова поскаржилася на Сергія Пермана

Також Катерина заявила, що продюсер несподівано зупинив концерт та хотів уколоти співаку адреналін. Але дружина була проти, чим ще більше розлютила продюсера.

Коли це почали "розносити" ЗМІ у своїх соціальних мережах Сергій Перман написав, що Катерина Репяхова та Віктор Павлик є "страшною родиною" та професійними провокаторами.

Сам артист розкрив нові деталі скандалу, зазначивши в коментарях, що Сергій Пермян ще за кілька днів до концерту зв’язувався з ним і в грубій формі змушував "закрити рота" його дружині Катерині, а в іншому випадку погрожував застосувати фізичну силу. Павлик не розповідав дружині про такі погрози.

Сергій мені ще за кілька днів по телефону сказав: "Закрий їй рота, а то я їй відп**жу". Я проковтнув, Каті нічого не сказав. Віктор Павлік

Перман погрожував Репяховій

Думка щодо ситуації розділилися як у шанувальників, так і відомих особистостей. Одні підтримали Катерину Репяхову, інші — звинуватили її в хайпі.

