Фото юного Монатіка в футболці із Леніним показали у мережі

24-річний юнак тільки починав свій шлях до слави

У мережі оприлюднили архівну світлину відомого артиста Дмитра Монатіка, зроблену ще на початку його творчого шляху. На фото майбутня зірка позує у досить незвичному образі, який сьогодні викликав би палкі дискусії.

Користувачка Threads Олена Дмітрієва поділилася зі своїми підписниками спогадом про 2010 рік, коли Монатік був учасником першого сезону шоу "X-Фактор". На знімку дівчина стоїть поруч із 24-річним співаком та іншим конкурсантом проєкту — Іваном Сафаровим.

Рандомна історія з життя: Колись їздила на Х-Фактор (як учасник). Попросила Сафарова зі мною сфоткатись. Збоку стояв Монатік, тому він теж став до фотографії. Я така, закатала очі, і думаю: ну ладно, хай стає. Минули роки. Я маю фотку з Монатіком 😊 Хто взагалі памʼятає, хто такий Сафаров? Олена Дмітрієва

Проте увагу підписників привернула не так історія, як вбрання артиста: на фото юний Монатік позує у футболці із зображенням Володимира Леніна. У коментарях люди лаконічно відзначили "моду" того часу, адже за ці роки світогляд українців значно змінився. Також на футболці зображені: герой "Сімпсонів" Гомер, Карл Маркс та Фрідріх Енгельс.

"Яка ах**нна футболка у Монатіка", - іронічно пишуть у коментарях

Сьогодні MONATIK — один із найвпливовіших артистів України, багаторазовий лауреат премій YUNA та M1 Music Awards. З початком повномасштабного вторгнення співак займає чітку проукраїнську позицію: він активно займається волонтерством, виступає з благодійними концертами та збирає кошти на потреби ЗСУ і постраждалих від війни українців.

Нагадаємо, що співак одружений і виховує трьох синів.