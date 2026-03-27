"На щиті": Антон Тимошенко емоційно відреагував на смерть відомого стендап-коміка (фото)

Зірка стендапу загинув на фронті

Популярний український комік та шоумен Антон Тимошенко вшанував пам'ять свого колеги Артура Петрова, який трагічно загинув 18 березня 2026 року під час евакуації поранених на Харківщині.

У блозі instagram Тимошенко виклав скриншот повідомлення дружини військового Катерини про смерть її коханого. "Важко в це повірити. Артур Петров на щиті. Дуже сильний комік. Класний батько і просто людина. Як же боляче. Честь", — написав Антон.

Артур Петров загинув

Що відомо про загиблого коміка

Артур був відомим стендап-коміком, понад сім років виступав у проєкті "Підпільний стендап". Брав участь у популярних телешоу "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" та "Комік на мільйон".

Петров приєднався до лав Збройних Сил України у квітні 2025 року. Протягом останніх кількох місяців життя він служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади (ОМБр). Він поліг у бою 18 березня 2026 року під час евакуації поранених побратимів у районі селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині.

Військовий був одружений та виховував двох дітей — дочку та сина. "Коли він повернеться додому — я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка", — повідомила Катерина Петрова у соцмережі.

Нагадаємо, що нещодавно помер власник Onlyfans Леонід Радвінський. Він народився в Одесі і входив до списків найбагатших людей світу.