Мільйони гривень, доларів та євро "під подушкою": скільки грошей у Поплавського

Колишній ректор зберігає гроші у гривнях, доларах та євро

Відомий український співак, телеведучий та колишній ректор Київського університету культури та мистецтв Михайло Поплавський оприлюднив значні грошові заощадження у різних валютах. У документі, зокрема, вказані готівкові кошти у доларах, євро та гривнях, а також суми, розміщені на банківських рахунках.

Відповідні дані містяться у його щорічній декларації, оприлюдненій у реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з документом, частину коштів Поплавський зберігає у готівці. Найбільша сума — 1 760 000 доларів США.

Також у декларації вказано 3 500 000 гривень готівкою. Частина коштів розміщена на банківських рахунках.

Зокрема, Поплавський задекларував: 566 678 гривень на рахунках у банках; 364 786 гривень на інших банківських рахунках; 2 483 долари США, які також зберігаються на рахунках і ще 24 500 гривень. Окрім цього, у готівкових заощадженнях задекларовано 1 510 000 євро.

Декларація Михайла Поплавського. Фото: public.nazk.gov.ua

Михайло Поплавський багато років очолював Київський національний університет культури і мистецтв як ректор. Він також відомий як естрадний виконавець, продюсер і телеведучий.

Скільки грошей зберігає Поплавський. Інфографіка: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, які найпопулярніші пісні Поплавського. Ми зібрали для вас добірку.