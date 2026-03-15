Пенсії Поплавського можна лише позаздрити: він отримує більше за інших зірок

Наталія Дума
Михайло Поплавський Новина оновлена 15 березня 2026, 10:52
Михайло Поплавський. Фото Колаж Телеграфу

На місяць колишній ректор отримував понад 20 тисяч гривень

Михайло Поплавський — український артист і колишній ректор Київського національного університету культури і мистецтв, який нещодавно втратив цю посаду. Співак отримує пенсію, розмір якої можна порівняти з місячною зарплатою у великих містах.

Про це стало відомо з його щорічної декларації, оприлюдненої 5 березня у реєстрі Національного агентства з питань запобігання корупції. У 2025 році артист отримав 283 320 грн від держави.

Декларація Михайла Поплавського за 2025 рік. Фото: public.nazk.gov.ua

У середньому щомісячна пенсійна виплата Поплавського становила приблизно 23 610 гривень. За даними журналістів видання "Гордон" це один із найвищих показників серед відомих українців, які перебувають на пенсії.

Михайло Поплавський. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Для порівняння, у 2024 році артист отримав 273 845 гривень пенсії, що майже на 10 тисяч гривень менше, ніж роком пізніше. Однак пенсія — не єдине джерело доходу відомого шоумена. У 2025 році Поплавський задекларував 827 691 гривню заробітної плати в Київському національному університеті культури і мистецтв, де був президентом.

Декларація Михайла Поплавського за 2025 рік. Фото: public.nazk.gov.ua

Окрім цього, ще 780 327 гривень він отримав як зарплату за сумісництвом у приватному закладі — Київському університеті культури.

Декларація Михайла Поплавського за 2025 рік. Фото: public.nazk.gov.ua

При цьому більше третини українських пенсіонерів отримують близько 3250 гривень. Лише приблизно 15% пенсіонерів — це понад 1,5 мільйона людей — мають виплати понад 10 тисяч гривень, і в середньому вони становлять близько 16 тисяч гривень.

Є й значно нижчі виплати. За статистикою, 63 тисячі пенсіонерів отримують пенсію меншу за прожитковий мінімум, а ще 261 тисяча українців живе саме на мінімальну суму — 2361 гривню.

