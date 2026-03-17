Зізнавався у любові рідному Києву, але підтримав Путіна. Що говорить про війну актор Аристарх Ліванов

Ліванов знаходиться в базі "Миротворець"

Відомий актор Аристарх Ліванов, як і його брат Ігор Ліванов, народився та виріс в Україні, але кар’єру будував у Російській Федерації. Після початку путінської агресії у 2014 році він почав підігрувати кремлівській пропаганді та відкрито підтримав повномасштабну війну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що Аристарх Ліванов говорить про війну і де зараз. Ми дізналися деякі факти.

Аристарх Ліванів — що про нього відомо

Актор театру та кіно Аристарх Ліванов народився 17 березня 1947 року в Києві (сьогодні йому виповнилося 79 років). Його родина була тісно пов’язана з творчістю, адже батьки керували ляльковим гуртком в одному з київських Будинків піонерів, що багато в чому визначило його майбутній шлях.

Аристарх Ліванов у молодості

Професійну освіту Ліванов здобув у Ленінградському державному інституті театру, музики та кінематографії, який закінчив у 1969 році. Тоді ж він почав працювати в театрі та дебютував у кіно, знявшись у фільмі "Ці невинні забави".

Аристарх Ліванов у фільмі "Державний кордон"

Справжня популярність прийшла до актора у 1980 році після ролі білого офіцера Сержа Алексєєва у фільмі "Державний кордон". Пізніше він також знявся у ролі капітана Воронова у бойовику "Тридцятого знищити!", де зіграв разом зі своїм братом, актором Ігорем Лівановим.

Останній фільм за його участю "Новорічний шеф" вийшов 2023 року. Ліванов продовжує з’являтися на публіці і минулого року став гостем російської програми "Особисте життя".

Як виглядає Аристарх Ліванов зараз

Що Аристарх Ліванов говорить про війну

Попри те, що Аристарх Ліванов народився і виріс у Києві, після початку російської агресії у 2014 році він став підтримувати політику Володимира Путіна. Незабаром за відвідування анексованого Криму актора внесли до бази "Миротворець", і він почав підігравати кремлівській пропаганді, розповідаючи про "фашистів" у Києві:

Люди майже протверезіли, залишилися тільки шалені прихильники фашистих ліній. Дуже хочеться вірити, що народ України повернеться в інший бік. Щодня стежу, сподіваюся та страждаю Аристарх Ліванов

Аристарх Ліванов підтримує війну

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Ліванов підтримав так зване "СВО" і разом із десятками інших діячів культури підписав відкритий лист до президента Путіна. При цьому зрадник наголошував, що любить Київ і йому не байдуже, що там відбувається:

П’ять років тому я потрапив у чорні списки лише за те, що заспівав кілька пісень: три в Луганську, три в Донецьку і три в Краснодоні... І опинився серед людей, які нібито загрожують свободі та незалежності України. При цьому сам я народився у Києві. Я люблю це місто, люблю народ, володію мовою, і мені не байдуже, що там зараз відбувається! Аристарх Ліванов

Аристарх Ліванов виступав в анексованому Криму

