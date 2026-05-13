Петиція проти нового Цивільного кодексу миттєво набрала голоси. Українці проти "домострою"

Кількість підписантів зростає щогодини

Українці активно підписують петицію проти ухвалення нового Цивільного кодексу України (законопроєкт № 15150). Менш ніж за добу петиція набрала понад 26 тисяч голосів (для розгляду президентом необхідно 25 тисяч).

Петиція проти нового Цивільного кодексу. Фото: скріншот з сайту президента

Хто автор петиції та що у зверненні

Автором петиції, розміщеної на сайті президента України, є Христина Ратушна (Морозова), громадська і політична діячка, правозахисниця, публіцистка, письменниця. Вона закликає главу країни звернутися до Верховної Ради та її голови Руслана Стефанчука з проханням зняти законопроєкт із розгляду через порушення прав людини та невідповідність євроінтеграційному курсу України.

Христина Ратушна (Морозова). Фото: facebook.com/khrystyna.morozova

Ратушна також закликає президента звернутися до Кабінету Міністрів і Міністерства юстиції з проханням підготувати комплексні зміни до цивільного законодавства, залучивши правозахисників, експертів та громадські організації. Оновлений документ має відповідати стандартам ЄС і гарантувати захист прав жінок, дітей, ЛГБТК-людей, людей з інвалідністю, військових та ветеранів, наголосила авторка звернення.

У петиції правозахисниця наголошує, що новий Цивільний кодекс повертає українське суспільство у часи "домострою". Документ робить інститут шлюбу менш привабливим і замість юридичного захисту створює низку ризиків для подружжя.

Для довідки: Домострой — це текст XVI століття, збірник правил, порад і настанов з релігійних, суспільних, сімейних та господарських питань. Він базується на суворій патріархальній дисципліні та безумовному підпорядкуванні главі родини.

Протести проти нового Цивільного кодексу в Івано-Франківську. Фото: Суспільне

Зокрема, вона розкритикувала пункт про те, що суд може вживати заходів щодо примирення подружжя, якщо це відповідає "доброзвичайності". Парам, що мають дітей, на примирення пропонують давати ще місяць.

"Ця норма показує, що творці кодексу не ставляться до українців і українок як до дорослих людей, здатних самостійно прийняти рішення про своє особисте життя без зовнішнього втручання. А також не розуміють, як травматично може бути змушувати дитину жити з батьками, які вже не хочуть бути разом", — пише Ратушна.

Крім того, авторка петиції також вважає неприпустимим пункт про те, що після розлучення колишній чоловік має право вимагати від дружини повернути її дівоче прізвище. Йдеться про випадки, якщо вона здійснила "аморальний вчинок" чи зрадила його.

"Але чітких меж, що вважають аморальним, не існує. Норма несе ризики зловживань, помсти колишнім дружинам та ускладнення життя спільних дітей через різне матір’ю імені", — пише Ратушна.

Ще одне порушення прав, на думку правозахисниці, в тому, що Цивільний кодекс дозволяє батькові дитини не платити аліментів, якщо мати дитини заробляє більше, ніж він. Принаймні якщо його офіційна "біла" зарплата менша.

Петицію вдалося опублікувати лише з другого разу

Христина Ратушна розповіла, що перша спроба розмістити петицію проти Цивільного кодексу на сайті президента була невдалою. В Офісі президента авторці повідомили, що петиція не пройшла модерації та не відповідає правилам, хоча над її текстом працювали з кількома юристами. Водночас на сайті президента можна знайти дуже дивні петиції, які було опубліковано.

Петицію проти ЦК не хотіли публікувати. Фото: facebook.com/khrystyna.morozova

Протести проти Цивільного кодексу в Україні

На початку травня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу. Він містить низку сумнівних норм, які викликали нерозуміння в українців. З моменту рішення ВР у багатьох містах України відбуваються протести проти ухвалення нового ЦК.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, що не так із новим Цивільним кодексом. Деякі його позиції відкривають простір для корупції та маніпуляцій.