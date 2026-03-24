Втік з України та розпочав нове життя: де зараз єдиний онук Софії Ротару і як він виглядає (фото)

Софія Ротару – Народна артистка України, яка під час війни живе під Києвом, але більше не дає концертів і рідко з’являється у публічному просторі. Вона має двох онуків — Анатолія та Софію, які живуть за кордоном. У понеділок, 23 березня, онук артистки відзначив 32-річчя, на честь цього в мережі показали нові фото.

Сімейні кадри з Софією Ротару та її онуками опублікували на фан-сторінках у Instagram та Threads. З підпису до знімків відомо, що вони були зроблені у день народження Анатолія у 2019 році. Тоді йому було 25 років. На кадрах щаслива артистка обіймає своїх онуків Анатолія та Софію, які зібралися на урочистість у Києві.

Софія Ротару з онуками Анатолієм та Софією. Фото: https://www.instagram.com/sofiarotaru.forever/

Де зараз Анатолій Євдокименко?

Єдиний онук Софії Ротару виїхав із України у 2022 році. Перша спроба була у березні, коли він разом із батьком Русланом Євдокименком спробував незаконно перетнути кордон із Молдовою на човні. Після цього йому все ж таки вдалося якимось чином виїхати з країни, а от його батько Руслан залишився в Україні.

Так зараз виглядає Анатолій Євдокименко. Фото: https://www.instagram.com/shmn/

Зараз Анатолій Євдокименко живе в Лондоні та багато подорожує Європою. Відомо, що він займається музикою та продюсуванням, веде свій блог в Instagram під сценічним псевдонімом SHMN.

Він працює у сфері електронної музики, випускає нові композиції та робить ремікси. Його творчість орієнтована на західний ринок, інтерв’ю він частіше дає іноземним виданням англійською мовою.

