Вийде заміж цього року? Анна Трінчер перевірила магічний тренд (відео)

Співачка поділилася кумедним відео у соцмережі

Анна Трінчер — відома українська співачка, яка була одружена зі скандальним блогером Олександром Волошиним, який втік із України. Артистка розлучилася з ним на початку 2024 року, проживши у шлюбі трохи більше року. Тепер вона, мабуть, знову хоче заміж.

У своєму Threads Анна опублікувала кумедне відео з "магічним ритуалом", який передбачив їй заміжжя цього року. Артистка поклала на склянку аркуш паперу, а зверху виклала своє кільце. Потім з усіх чотирьох кутів підпалила папір і почала чекати, чи прогорить він достатньо для того, щоб кільце впало в склянку.

Наприкінці відео можна помітити, що полум’я майже повністю охопило аркуш і зрештою кільце опинилося у склянці. Коли воно впало, Трінчер перелякано скрикнула і почала сміятися.

Я вийду заміж цього року! заявила радісна Анна Трінчер

Зазначимо, що таким відео співачка "підігріває" і свою нову пісню "Палає". Саме цей трек звучить і натомість її ролика.

Спробуй свою удачу під пісню "Палає" закликала користувачів Трінчер

Варто зазначити, що поряд з Анною в кімнаті був молодий чоловік, який залишався на задньому плані, доки вона палила папір. Наприкінці ролика він потішився разом із нею, однак у цей момент уже був за кадром.

Скріншот з відео Трінчер

