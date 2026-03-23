Выйдет замуж в этом году? Анна Тринчер проверила магический тренд (видео)

Певица поделилась забавным видео в соцсети

Анна Тринчер — известная украинская певица, которая была замужем за скандальным блогером Александром Волошиным, который сбежал из Украины. Артистка развелась с ним в начале 2024 года, прожив в браке чуть больше года. Теперь она, похоже, снова хочет замуж.

В своем Threads Анна опубликовала забавное видео с "магическим ритуалом", который предсказал ей замужество в этом году. Артистка положила на стакан лист бумаги, а сверху выложила свое кольцо. Затем со всех четырех углов подожгла бумагу и стала ждать, прогорит ли она достаточно для того, чтобы кольцо упало в стакан.

В конце видео можно заметить, что пламя почти полностью охватило лист и в конечном итоге кольцо оказалось в стакане. Когда оно упало Тринчер перепуганно вскрикнула и начала смеяться.

Я выйду замуж в этом году! заявила радостная Анна Тринчер

Отметим, что таким видео, певица "подогревает" и свою новую песню "Палає". Именно этот трек звучит на фоне ее ролика.

Попробуй свою удачу под песню "Палає" призвала пользователей Тринчер

Стоит отметить, что рядом с Анной в комнате был молодой мужчина, который оставался на заднем плане, пока она жгла бумагу. В конце ролика он порадовался вместе с ней, однако в этот момент уже был за кадром.

