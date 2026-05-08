Знижки до 41% в "АТБ": молочний та сирний відділи радують цінопадом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дорогі продукти здешевшали
Цього тижня в мережі супермаркетів "АТБ" спостерігається справжній бум акційних пропозицій на молочну продукцію та сири. Покупці можуть суттєво заощадити, адже на окремі позиції дисконт сягає понад 40%.
"Телеграф" проаналізував поточні ціни. Ми підготували детальний огляд найвигідніших товарів.
Молочний відділ став одним із лідерів за кількістю акційних позицій. Найбільшу знижку тижня — 41% — отримав м'який сир De Lucia Маскарпоне. Його нова ціна становить 91,71 грн (стара ціна — 157,40 грн).
Інші вигідні пропозиції:
- Йогурти "Лактонія" (250 г) у широкому асортименті (з абрикосом-маракуйєю-чіа, чіа та пробіотиками, висівками-злаками, персиком): знижка 33% — нова ціна 22,50 грн (замість 33,90 грн).
- Вершки "Галичина" (15%, 500 г): знижка 32% — ціна впала до 61,90 грн (замість 91,60 грн).
- Йогурт "Дольче" (280 г) з персиком-манго-насінням чіа: знижка 33% — ціна 29,90 грн (замість 44,90 грн).
- Кисломолочні напої "Активіа" від "Лактонії" (з полуницею або чорницею-п'ятьма злаками): знижка 33%— лише 14,70 грн (замість 22,00 грн).
Асортимент акційних сирів також вражає різноманіттям: від твердих сирів у нарізці до вишуканих позицій з пліснявою.
Ціни на тверді та напівтверді сири:
- Сири Ryki у пластинах (135 г) — "Цезар", "Едам", "Маасдам": знижка 31% — ціна 60,90 грн (замість 88,40 грн).
- Сири "Звени Гора" (160 г) — "Сметанковий" та "Звенигородський": ціна знижена до 68,90 грн (замість 99,90 грн).
- Маасдам від Mlekpol (тертий): дисконт становить 32%.
- Сир м'який Lazur (блакитний з пліснявою): знижка 33% — нова ціна 63,45 грн.
- Моцарелла (125 г) від ТМ РІО: знижка 30% — ціна 47,90 грн (замість 68,90 грн).
- Сир плавлений Molendam Creamy (70 г): знижка 30% — ціна 17,30 грн (замість 24,90 грн).
- Плавлені сири President, Пирятин "Янтарний", Lactima: дисконт на ці бренди варіюється від 30% до 35%.
Нагадуємо, що акційні пропозиції діють у магазинах всього тиждень. Встигніть оновити продуктовий кошик за вигідними цінами.
Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" "цінопад" на солодощі і каву.