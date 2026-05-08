Рус

Знижки до 41% в "АТБ": молочний та сирний відділи радують цінопадом

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Акції триватимуть до 13 травня
Акції триватимуть до 13 травня. Фото Колаж "Телеграф"

Дорогі продукти здешевшали

Цього тижня в мережі супермаркетів "АТБ" спостерігається справжній бум акційних пропозицій на молочну продукцію та сири. Покупці можуть суттєво заощадити, адже на окремі позиції дисконт сягає понад 40%.

"Телеграф" проаналізував поточні ціни. Ми підготували детальний огляд найвигідніших товарів.

Молочний відділ став одним із лідерів за кількістю акційних позицій. Найбільшу знижку тижня — 41% — отримав м'який сир De Lucia Маскарпоне. Його нова ціна становить 91,71 грн (стара ціна — 157,40 грн).

Інші вигідні пропозиції:

  • Йогурти "Лактонія" (250 г) у широкому асортименті (з абрикосом-маракуйєю-чіа, чіа та пробіотиками, висівками-злаками, персиком): знижка 33% — нова ціна 22,50 грн (замість 33,90 грн).
  • Вершки "Галичина" (15%, 500 г): знижка 32% — ціна впала до 61,90 грн (замість 91,60 грн).
  • Йогурт "Дольче" (280 г) з персиком-манго-насінням чіа: знижка 33% — ціна 29,90 грн (замість 44,90 грн).
  • Кисломолочні напої "Активіа" від "Лактонії" (з полуницею або чорницею-п'ятьма злаками): знижка 33%— лише 14,70 грн (замість 22,00 грн).
Йогурти та вершки. Фото з сайту atbmarket.com

Асортимент акційних сирів також вражає різноманіттям: від твердих сирів у нарізці до вишуканих позицій з пліснявою.

Ціни на тверді та напівтверді сири:

  • Сири Ryki у пластинах (135 г) — "Цезар", "Едам", "Маасдам": знижка 31% — ціна 60,90 грн (замість 88,40 грн).
  • Сири "Звени Гора" (160 г) — "Сметанковий" та "Звенигородський": ціна знижена до 68,90 грн (замість 99,90 грн).
  • Маасдам від Mlekpol (тертий): дисконт становить 32%.
  • Сир м'який Lazur (блакитний з пліснявою): знижка 33% — нова ціна 63,45 грн.
  • Моцарелла (125 г) від ТМ РІО: знижка 30% — ціна 47,90 грн (замість 68,90 грн).
  • Сир плавлений Molendam Creamy (70 г): знижка 30% — ціна 17,30 грн (замість 24,90 грн).
  • Плавлені сири President, Пирятин "Янтарний", Lactima: дисконт на ці бренди варіюється від 30% до 35%.
Сири в "АТБ"

Нагадуємо, що акційні пропозиції діють у магазинах всього тиждень. Встигніть оновити продуктовий кошик за вигідними цінами.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" "цінопад" на солодощі і каву.

Теги:
#Акції #Знижки #АТБ