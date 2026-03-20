Популярна співачка отримала погрози від агресивної фанатки Макса Барських (фото)

24-річну зірку проклинають "до кінця життя"

Український шоубізнес сколихнув новий конфлікт — і цього разу не між артистами, а за участі агресивно налаштованих шанувальників. Співачка Анна Трінчер стала об’єктом погроз у соціальних мережах з боку фанатки відомого артиста Макса Барських.

Причиною атаки стали безпідставні звинувачення у "таємному романі". Жінка, яка написала 24-річній артистці у директ Інстаграму стверджує, ніби Трінчер зустрічалася з Барських у період, коли той уже перебував у стосунках з іншою жінкою (починаючи з серпня 2024 року).

Трінчер виклала скриншот листування з погрозами у Threads і, своєю чергою, жартома відзначила про "кінець історії" з популярним виконавцем.

Якщо ти зустрічалась з Миколою Бортником (справжнє ім'я співака — ред.), Макс Барських, в той час як він з серпня 2024 року перебував в парі, якщо ти хоч раз до нього торкнулась, а він до тебе навіть просто рукою, то Будь Проклята До Кінця Свого Коротесенького Гнилого Життя! пише користувачка з ніком Elen Popsuy

"Та за шо. Макс Барських це кінець нашої історії… Мені воно не треба…🥲🥲🥲", - написала Анна Трінчер

Чи був роман між зірками насправді?

Анна Трінчер і Макс Барських на його виступі у 2023 році. Фото: tsn.ua

Інформації про роман між Анною Трінчер та Максом Барських у відкритих джерелах немає. Чутки про подібні стосунки не поширювалися, а артисти не були помічені разом у романтичному контексті.

Що відомо про погрожувачку Анни Трінчер

Жінка підписана у соцмережах як Elen Popsuy і вона з Києва. Її сторінка в Інстаграмі закрита, проте в описі блогу зазначено, що у вільний час вона "вирішує долю Всесвіту".

