Популярная певица получила угрозы от агрессивной фанатки Макса Барских (фото)

24-летнюю звезду проклинают "до конца жизни"

Украинский шоу-бизнес всколыхнул новый конфликт — и в этот раз не между артистами, а с участием агрессивно настроенных поклонников. Певица Анна Тринчер стала объектом угроз в социальных сетях со стороны фанатки известного артиста Макса Барских.

Причиной атаки стали безосновательные обвинения в "тайном романе". Женщина, написавшая 24-летней артистке в директ Инстаграма, утверждает, будто Тринчер встречалась с Барских в период, когда тот уже находился в отношениях с другой женщиной (начиная с августа 2024 года).

Тринчер выложила скриншот переписки с угрозами в Threads и, в свою очередь, в шутку отметила о "конце истории" с популярным исполнителем. Сам певец еще никак не прокомментировал ситуацию.

Если ты встречалась с Николаем Бортником (настоящее имя певца — ред.), Макс Барских, в то время как он с августа 2024 года находился в паре, если ты хоть раз к нему коснулась, а он к тебе даже просто рукой, то Будь Проклята До Конца Своей Коротенькой Гнилой Жизни! пишет пользовательница с ником Elen Popsuy

"Да за шо. Макс Барских это конец нашей истории… Мне оно не надо… 🥲🥲🥲", — написала Анна Тринчер

Был ли роман между звездами на самом деле?

Анна Тринчер и Макс Барских на его выступлении в 2023 году. Фото: tsn.ua

Информации о романе между Анной Тринчер и Максом Барских в открытых источниках нет. Слухи о подобных отношениях не распространялись, а артисты не были замечены вместе в романтическом контексте.

Что известно об угрожателе Анны Тринчер

Женщина подписана в соцсетях как Elen Popsuy и она из Киева. Ее страница в Инстаграме закрыта, однако в описании блога отмечено, что в свободное время она "решает судьбу Вселенной".

Напомним, что певцу неоднократно приписывали нетрадиционные отношения.