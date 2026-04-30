Кава Nescafe Gold подешевшала на 250 грн: "АТБ" влаштував розпродаж для кавоманів до 5 травня

В українській мережі супермаркетів "АТБ" розпочалася масштабна акція, що дозволяє суттєво зекономити на щоденних покупках. Найбільше зниження цін торкнулося відділів бакалії, зокрема популярних брендів кави та чаю.

Ритейлер значно опустив цінники на продукцію відомих марок. "Телеграф" дослідив ціни в магазині.

Найбільший дисконт отримали кава Nescafe та чайна лінійка Tea Moments, де економія для покупців перевищує третину від початкової вартості.

Лідером акційних пропозицій стала кава Nescafe Gold (280 г), яка тепер коштує 386,90 грн замість 636,50 грн (-39%). Аналогічна знижка діє на Nescafe Espresso (150 г) — ціна знизилася до 292,50 грн замість 479,90 грн (-39%). Також за вигідною ціною можна придбати Nescafe Gold (200 г) за 305,50 грн (було 470,90 грн) та маленьку упаковку Nescafe Gold (100 г) за 191,90 грн (було 239,90 грн).

У чайному відділі найбільшу вигоду пропонують на марку Tea Moments — упаковка на 22 ф/п тепер коштує 48,51 грн замість 90,90 грн (-46%). Чай Tea Moments в асортименті (55,2 г) доступний за 60,57 грн замість 112,90 грн (-46%).

Бренд Lovare також пропонує знижку 35%: позиції Bergamot assorted, Чорний асорті та Зелений асорті (25 ф/п) коштують по 54,40 грн замість 83,80 грн. Трав'яний Lovare Flower tea обійдеться у 51,90 грн (було 79,90 грн), а Champagne Splashes (80 г) — у 67,90 грн (було 104,80 грн). Листовий чай "Своя Лінія" з бергамотом (80 г)наразі коштує 38,70 грн замість 63,20 грн (-38%).

