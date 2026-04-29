Шоколад Roshen за 38 грн та знижки на Nesquik: в "АТБ" розпочався великий розпродаж солодощів

Серед пропозицій можна знайти печиво, вафлі і готові сніданки

У мережі "АТБ" цього тижня з’явилися помітні знижки на солодощі та снеки — окремі позиції подешевшали майже наполовину.

Найбільше привертає увагу шоколад лінійки Roshen Lacmi.

Різні смаки шоколаду Roshen Lacmi — від класичного молочного до варіантів із карамеллю чи арахісом — продають за 37,90 грн замість 67,90 грн, що означає знижку 44%. Акція діє до 5 травня. Також дешевше можна придбати шоколад Nesquik (100 г) — 47,50 грн замість 75,50 грн, а KitKat — 64,50 грн замість 98,50 грн.

Знижки на солодощі в "АТБ" до 5 травня.

Зниження цін торкнулося й печива: Roshen Lovita та "Есмеральда" коштують від 26,50 до 29,90 грн, що приблизно на третину дешевше. Вафлі "Своя Лінія" з різними смаками продаються за 29,90 грн замість 42,90 грн.

Серед акційних пропозицій також цукерки "Житомирські ласощі BON BLISS" — 234,90 грн за кілограм замість понад 360 грн, однак їх кількість у продажу обмежена.

Крім того, вигідніше можна придбати готові сніданки: Nestle LION WILDCRUSH — 125,90 грн, а Nesquik Mix — 59,90 грн, що приблизно на 34% дешевше звичайної ціни.

