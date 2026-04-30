Кофе Nescafe Gold подешевел на 250 грн: "АТБ" устроил распродажу для кофеманов к 5 мая

В украинской сети супермаркетов "АТБ" началась масштабная акция, позволяющая существенно сэкономить на ежедневных покупках. Наибольшее снижение цен коснулось отделов бакалеи, в том числе популярных брендов кофе и чая.

Ритейлер опустил ценники на продукцию известных марок.

Самый большой дисконт получили кофе Nescafe и чайная линейка Tea Moments, где экономия для покупателей превышает треть начальной стоимости.

Лидером акционных предложений стал кофе Nescafe Gold (280 г), который теперь стоит 386,90 грн вместо 636,50 грн (-39%). Аналогичная скидка действует на Nescafe Espresso (150 г) – цена снизилась до 292,50 грн вместо 479,90 грн (-39%). Также по выгодной цене можно купить Nescafe Gold (200 г) за 305,50 грн (было 470,90 грн) и маленькую упаковку Nescafe Gold (100 г) за 191,90 грн (было 239,90 грн).

В чайном отделе наибольшую выгоду предлагают на марку Tea Moments – упаковка на 22 ф/п теперь стоит 48,51 грн вместо 90,90 грн (-46%). Чай Tea Moments в ассортименте (55,2 г) доступен за 60,57 грн вместо 112,90 грн (-46%).

Бренд Lovare также предлагает скидку 35% : позиции Bergamot assorted, Черный ассорти и Зеленый ассорти (25 ф/п) стоят по 54,40 грн вместо 83,80 грн. Травяной Lovare Flower tea обойдется в 51,90 грн (было 79,90 грн), а Champagne Splashes (80 г) – в 67,90 грн (было 104,80 грн). Листовый чай "Своя Линия" с бергамотом (80 г) сейчас стоит 38,70 грн вместо 63,20 грн (-38%).

