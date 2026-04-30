Снарядний голод вже влітку: чому АОЗ не укладає контракти?

Українська журналістка, спеціальний кореспондент ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова пише про тривожну ситуацію з боєприпасами

Два снаряди на гармату на тиждень, на одному з найчутливіших і активних напрямків фронту. Це я побачила у своєму крайньому відрядженні на фронт, на одній з позицій наших механізованих бригад.

29 квітня "Українська Бронетехніка" заявила, що Агенція оборонних закупівель не укладає контракти на далекобійні снаряди 155-мм. Хоча мала це зробити ще у січні.

Масла у вогонь додалось ще й тим, що компанія каже про "інтриги" з боку АОЗ щодо вибору "правильних" виробників.

Що кажуть в АОЗ?

Агенція оборонних закупівель водночас так квапилась виправдатись щодо "інтриг", що ненароком підтвердила відсутність контрактів.

На дворі закінчується 4-й місяць весни, наголошую. Ми втрачаємо час. А військові [використовують] і так вже мізерні запаси.

Днями міністр Федоров заявив, що Україна отримає пакет допомоги від Іспанії, в якому теж будуть далекобійні 155-мм снаряди. Сподіватимемось, цей крок стався не тому, що АОЗ не здатен заключити контракти вчасно.

Бо якщо так піде і далі, то влітку ми матимемо суттєвий снарядний голод.

Досвід із дронами

Ми бачимо, як насичується військо дронами. Ще два роки тому про таке постачання БпЛА різних типів військо могло лише мріяти. Створені механізми їх прозорої закупівлі — Brave1 market, DOT-Chain Defence, де бригади самі можу замовляти те, що їм потрібно.

Все легко і швидко. Тож чому із року в рік у нас проблеми з артилерією?

Просто нагадаю. За даними Генштабу ЗСУ, 40% вогневого ураження ворога здійснюється завдяки артилерії.

Насправді війську байдуже, де купуватиме держава снаряди. Їм головне, щоб вони були і були якісні. Та в зрозумілі терміни. Адже опираючись на запаси і їхню наявність плануються операції. А як ми бачимо війна не планує заморожуватись.

Джерело: блог Юлії Кирієнко-Мерінової на Цензор.НЕТ